"Победа, нужна на света": Орбан празнува триумфа на Тръмп

Унгарският премиер Виктор Орбан поздрави Доналд Тръмп за изборната му победа, с която се завръща в Белия дом от януари догодина: Първи данни: Доналд Тръмп отново е президент на САЩ.

"Най-големият обрат в политическата история на САЩ! Поздравления за президента Доналд Тръмп за огромната му победа. Много необходима победа за света!", написа министър-председателят на Унгария, повтаряйки думите за "обрат" на самия републиканец от речта му във Флорида след края на изборния ден: Тръмп обяви победа и обеща "златен век" за Америка (ВИДЕО).

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World!