Пожарите в Тексас взеха жертва (ВИДЕА+СНИМКИ)

Пожарът в Смоукхаус крийк, район, известен със своите прерии, е локализиран само на 3%. Огромният пожар, разпространил се в резултат на силните ветрове и необичайно високите температури, вече е изпепелил 344 000 хектара.

The US state of Texas battles its second-largest wildfire on record — in pictures https://t.co/PksC4Rzjlt pic.twitter.com/f706zngspP — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 29, 2024

Щети

В малкия град Стинет 83-годишна жена е загинала в огъня, съобщи снощи пред местни медии служител на окръг Хътчинсън, като добави, че най-малко 20 сгради там са унищожени.

ОЩЕ: Цели градове в Тексас са евакуирани заради пожари



На 100 км на изток, в град Канейдиън, който има около 2300 жители, "са изгорели няколко къщи", заяви кметът Терил Бартлет пред CNN, но "за щастие няма сериозно пострадали".

По думите на метеоролога Чад Майърс пожарът се движи със скорост от дължината на две футболни игрища в секунда.

Огнен ад

Петте бушуващи пожара в щата, включително пожарът в Смоукхаус крийк, са изпепелили общо повече от 404 000 хектара. До снощи 18 други пожара са били овладени.

Националната метеорологична служба в Амарило, най-големия град в района, заяви вчера, че се очакват ниски температури, "придружени от слаб вятър". Властите се надяват, че това ще помогне на пожарникарите.

US Nuclear Weapons Plant Pauses Operations amid Texas Wildfires.



Workers were forced to flee the Pantex Plant, where atomic bombs are assembled, as raging wildfires burned through the land nearby. pic.twitter.com/awW7Jihzoq — Project TABS (@ProjectTabs) February 29, 2024

В град Боргър властите публикуваха кадри от райони, над които все още се издига пушек от пожара. Те съобщиха, че са отворили приют за евакуираните хора.

ОЩЕ: Тежки горски пожари бушуват в Тексас (ВИДЕО)



Бедствено положение

Заповеди за евакуация са издадени и за голяма част от близкия град Фрич, в който почти никъде няма вода и електричество.

Във вторник губернаторът на Тексас Грег Абът обяви бедствено положение за 60 окръга. Пожарите край град Амарило доведоха до временното затваряне на основния завод за ядрени бомби в САЩ.

Американският президент Джо Байдън е информиран за ситуацията, като Белият дом е в контакт с местните власти по отношение на пожара, заяви говорителката Карин Жан-Пиер.

Just flew over the wildfires in the Texas Panhandle. Prayers for the town with fire on all sides! pic.twitter.com/OdPDZlnVl9 — Jacob McNeil (@realjakemcneil) February 28, 2024

Тази седмица градове в САЩ и Канада регистрираха рекордни температури за месец февруари, като в някои от тях дори имаше летни горещини. Експертите смятат, че освен изменението на климата, причина за това е и метеорологичният феномен "Ел Ниньо".