Появи се още един проект за много по-евтини ракети-прехващачи вместо PAC-3 на "Пейтриът"

Компанията Anduril представи Steelfin - модулен прехващач, за който има амбиция да замести ракетата-прехващач Patriot PAC-3 на цена от едва 30% от стойността на PAC-3, съобщава турският информационен проект Clash Report. Anduril очаква пълно промишлено производство на Steelfin да започне в края на 2028 година или началото на 2029 година.

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Крис Броуз, президент и главен стратегически директор на Anduril, заяви пред Breaking Defense, че разработката е започнала преди няколко години в очакване на нарастващо търсене на достъпни прехващачи. Компанията предвижда версии на прехващача си за заплахи, вариращи от ирански дронове "Шахед" до балистични ракети, крилати ракети и хиперзвукови оръжия. А установки, от които ще може да се изстрелва прехващачът, включват Patriot, Common Autonomous Multi Domain Launcher (CAML), Typhoon.

Anduril възнамерява да произвежда повечето елементи на Steelfin в своето съоръжение Arsenal-1 в Охайо, като малка група партньори ще се занимават с окончателната интеграция. Фирмата планира да използва както вътрешно произведени твърдополимерни ракетни двигатели, така и двигатели, доставени от други производители. Компанията очерта потенциално годишно производство, вариращо от няколко хиляди прехващачи до стотици хиляди, в зависимост от търсенето от страна на американските и чуждестранните клиенти.

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