Президентът на САЩ Доналд Тръмп не знае дали руският му колега Владимир Путин ще присъства на срещата на Г-20 във Флорида следващия месец, но ако иска да дойде, той би могъл да го направи, съобщава "Ройтерс". "Ако иска да дойде, със сигурност може", каза Тръмп, като добави, че някои хора не биха искали да видят Путин на срещата на 14-15 декември. Самият той се съмнява, че Путин би имал желание да присъства. Още: Тръмп изненада Рюте: Добави Украйна към призива към Русия да се въздържа от разширяване на войната

Тръмп иска Путин

"Ако зависеше от мен, бих искал той да дойде", каза Тръмп пред репортери в своя голф комплекс във Флорида, където отбелязваше американския празник Деня на благодарността. От Кремъл съобщиха в четвъртък, че все още не е взето решение относно участието на Путин в срещата на върха.

Trump on Putin: If Putin wants to come to the G20 meeting, he certainly can. Some people wouldn't like that. https://t.co/tVoWbH4gZs — Clash Report (@clashreport) November 27, 2026

Припомняме, че след срещата си с Тръмп миналата седмица Путин заяви, че ще обмисли присъствието си, след като обсъди въпроса с американския президент, но отбеляза, че при вземането на решение дали да пътува до Съединените щати ще трябва да се съобрази със ситуацията в Русия.

Кремъл заяви по-рано, че все още делегацията не е определена.

По-рано в четвъртък Тръмп написа в платформата Truth Social, че би искал Русия да намали военната си агресия срещу територии в Европа, с надеждата, че това би могло да доведе до бързо уреждане на войната в Украйна.

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