Посоченият за главен прокурор от Тръмп реши да откаже поста

Скандалният Мат Гец, който беше номиниран от новоизбрания президент Доналд Тръмп за главен прокурор на САЩ, се оттегли от процеса на утвърждаване на 21 ноември. Това съобщи самият той в социалната мрежа Х.

"Имах страхотни срещи със сенаторите вчера. Оценявам тяхната обмислена обратна връзка - и невероятната подкрепа на толкова много хора. Въпреки че импулсът беше силен, ясно е, че моето потвърждение несправедливо се превърна в разсейване на критичната работа по прехода Тръмп/Ванс. Няма време за губене в ненужно продължителна свада във Вашингтон, затова ще оттегля името си от разглеждане, за да служа като главен прокурор. Министерството на правосъдието на Тръмп трябва да е на място и да е готово в Ден 1", написа Гец.

"Оставам напълно ангажиран с това Доналд Дж. Тръмп да е най-успешният президент в историята. Завинаги ще бъде чест за мен, че президентът Тръмп ме номинира да ръководя Министерството на правосъдието и съм сигурен, че той ще спаси Америка", пише още разследваният за секс трафик политик.

Още: NYT: Избраният от Тръмп за главен прокурор плащал на десетки жени за секс партита

Гец беше един от няколкото атрактивни избора на Тръмп, сред които водещият на „Фокс Нюз“ Пийт Хегсет за министър на отбраната, скептикът по отношение на ваксините Робърт Ф. Кенеди-младши за министър на здравеопазването и милиардерът Илон Мъск за ръководител на правителствено звено за намаляване на разходите.

Комисия разследваше предполагаеми незаконни действия на Гец, включително сексуални посегателства към 17-годишно момиче, които той отрича, както и употреба на наркотици и присвояване на средства за предизборна кампания.

Той беше избран за първи път в Камарата на представителите на САЩ през 2016 г. и спечели преизбиране този месец, но подаде оставка като конгресмен малко след като Тръмп го избра за главен прокурор.

„Мат има чудесно бъдеще и аз с нетърпение очаквам да наблюдавам всички велики неща, които ще направи“, заяви Тръмп в отговор на оттеглянето му.

