Президентът на Аржентина: Социализмът се провали във всяка страна, където беше инсталиран и съсипа милиони хора

Капитализмът на свободното предприемачество е не само единствената възможна система, която може да сложи край на световната бедност, той е единствената морално приемлива система за постигане на тази цел. Социалната справедливост е несправедлива, защото се основава на събирането на данъци. Колективизмът ограничава предприемачите, желаещи да предложат най-добрите стоки на най-добрите цени, добави той.

Живеем в най-богатите и проспериращи времена, но това важи за свободните страни. Не трябва да забравяме, че социализмът се провали във всяка страна, където беше инсталиран и съсипа милиони хора. Няма примери за „пазарна грешка“. Аржентинците са минали през всичко това и ние сме тук, за да ви предупредим, че няма значение колко сте богати или колко образовано е населението, ако атакувате капитализма и частната собственост, ще обеднеете. Държавата не е решението, държавата е проблемът, категоричен бе Хавиер Милей.

Argentine President Javier Miley speaks at the World Economic Forum in Davos



