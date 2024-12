"Прибери се в дупката си": Пратеникът на Тръмп за Украйна постави на място олигарх на Путин (ВИДЕО)

Избраният от Доналд Тръмп за специален пратеник за мирни преговори в Украйна – генерал Кийт Келог – отвърна на руския олигарх Константин Малофеев за нецензурните думи на бизнесмена от кръга на диктатора Владимир Путин, що се отнася до плана за мир на новата американска администрация.

Пред Financial Times Малофеев заяви: „Келог идва в Москва с плана си, приемаме го и му казваме да си го н****а, защото не харесваме нито една точка от плана. Това ще са преговорите". Според него Тръмп може да спре войната в Украйна само ако отмени американското решение за предоставяне на далекобойни оръжия и свали Володимир Зеленски от поста на президент на Украйна, твърди олигархът. Той иска да се говори не за бъдещето на Украйна, а за „бъдещето на Европа и света, ако искаме разговорите да бъдат конструктивни“.

80-годишният Келог, който е бивш съветник по националната сигурност на вицепрезидента на САЩ, отвърна на удара в ефира на Fox News – считаната за благоприятно настроена към републиканците телевизия.

„Моята реакция е, че той трябва да разбере кой е Доналд Тръмп, защото е голяма грешка да подценяваш Доналд Дж. Тръмп. Светът го е правил преди и по този начин е допускал огромна грешка. Това не е Кийт Келог – говорим за Съединените американски щати и президента Тръмп, и той ще се справи с това, както винаги се е справял. Прибери се в дупката си и се опитай да разбереш по-добре президента Тръмп, защото очевидно не си, определено не си разбрал и САЩ“, обърна се Келог към Малофеев.

