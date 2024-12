Пътник се опита да отклони вътрешен полет от Мексико към САЩ (ВИДЕО)

Пътник се опита да отклони вътрешен полет в Мексико към Съединените щати, но беше спрян от екипажа, предаде CBS News, позовавайки се на съобщение на авиокомпанията в социалните мрежи.

Той опитал да отклони полетът към Гуадалахара в Централно Мексико. Екипажът на полет 3041 от Ел Бахио до Тихуана обаче успял да го задържи преди това да се случи. След кацането - пътникът бил предаден на властите.

Защо го е направил?

Мотивът на пътника да отклони самолета не е ясен. Авиокомпанията не каза в кой момент от полета е станал въпросният инцидент. ОЩЕ: Повреда в самолета: Мицотакис отложи държавно посещение

Останалите пътници и екипажът по-късно продължиха към местоназначението си в Тихуана на границата със САЩ.

„Volaris съжалява за неудобството, причинено от тази ситуация“, каза авиокомпанията в изявление платформата X (бивш Twitter), подчертавайки, че безопасността на пътниците и екипажът е най-висок приоритет за нея.

#WATCH - In an unexpected turn of events, a passenger on a Mexican domestic flight attempted to hijack the aircraft and divert it to the USA.



- The incident occurred on a Volaris flight.#Viral #TrendingNow #Volaris #Hijack #ViralVideo @swatij14 with more details. pic.twitter.com/5zEkwqJvps

— TIMES NOW (@TimesNow) December 9, 2024

