Републикански конгресмен: Няма да позволим Путин да бъде възнаграден за престъпленията си (ВИДЕО)

След републиканския сенатор Роджър Уикър и бившия вицепрезидент на Тръмп Майк Пенс - още съпартийци на прездента на САЩ го атакуват заради позицията му, че Украйна е предизвикала войната и че Володимир Зеленски е "диктатор", а не издирваният от Международния наказателен съд в Хага Владимир Путин. Републиканският член на Камарата на представителите Брайън Фицпатрик, който е конгресмен от Кънектикът, даде да се разбере, че долната камара няма да толерира подобни изказвания.

Rep. Brian Fitzpatrick: "Zelensky must not be forced into a deal that doesn’t guarantee Ukraine’s security. Congress will not allow Putin to be rewarded for his crimes. A just peace must hold Russia accountable and prevent future invasions. This is about peace through strength." pic.twitter.com/e7PBwgWTB2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 20, 2025

"Путин е диктаторът без избори"

"Зеленски не бива да бъде принуждаван да сключва сделка, която не гарантира сигурността на Украйна. Конгресът няма да допусне Путин да бъде възнаграден за престъпленията си. Един справедлив мир трябва да държи Русия отговорна и да предотврати бъдещи инвазии. Става въпрос за мир чрез сила", заяви Фицпатрик.

President Volodymyr Zelenskyy need not, and must not, have any deal forced upon him by any outside nation that does not guarantee the security and the sovereignty of the Ukrainian people, the people who elected him with over 73% of the popular vote, in an election that was… — Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) February 20, 2025

"Владимир Путин е диктаторът без избори", написа той в профила си в X с препратка към думите на Тръмп, който намекна как Зеленски е нелегитимен заради липсата на президентски избори след изтичане на мандата му. Такива обаче във военно положение не може да има съгласно Конституцията на Украйна, а военното положение е факт заради инвазията на Путин през февруари 2022 г.

"Ужасяващо е да видиш как бивш президент на САЩ се обръща срещу свой съюзник и открито подкрепя бандит като Путин. Нападките на Тръмп срещу Украйна са отвратителни и изопачават истината“, заяви лидерът на демократите в Сената Чък Шумър.

🇺🇸 "Trump is repeating Putin's propaganda"



"It's horrifying to see a former U.S. president turn against an ally and openly support a thug like Putin. Trump's attacks on Ukraine are disgusting and distort the truth," – Senate Democratic Leader Schumer. pic.twitter.com/R1i0MfcsYX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 20, 2025