"Тръмп щеше да преговаря с Хитлер, ако беше президент тогава". САЩ губят всичките си лостове спрямо Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Втората световна война в Европа събра в съюз две държави, атакувани от Адолф Хитлер – Великобритания и Русия (СССР). Нито една от двете страни нямаше да оцелее без другата. Към Великобритания и СССР впоследствие се присъедини трети съюзник, който изигра водеща роля в спечелването на войната – Съединените американски щати. Трите съюзнически държави имаха много различни правителства и коренно различни лидери. Съветският диктатор Йозеф Сталин винаги се е страхувал, че една от англоезичните държави ще опита да постигне собствено мирно споразумение с Хитлер. Президентът Франклин Рузвелт и британският премиер Уинстън Чърчил имаха същите опасения спрямо Сталин, но съюзът издържа до края на войната, а Рузвелт и Чърчил непрестанно повтаряха на Сталин, че няма да преговарят с диктатора и масов убиец Адолф Хитлер, който нападна Съветския съюз. Днес знаем колко различна щеше да е ситуацията, ако по време на Втората световна война президент на САЩ беше някой като Доналд Тръмп“.

С тази реч ТВ водещият от MSNBC и либерален политически коментатор Лорънс О’Донъл започна шоуто си The Last Word, след като Тръмп открито обвини Украйна, че тя е започнала войната, а не Русия, и негова делегация се срещна с руски колеги зад гърба на Киев и Европа в саудитската столица Рияд. Сравнявайки Путин с Хитлер, О’Донъл обяви, че републиканският президент на САЩ е скъсал със съюзниците си, борещи се срещу издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор, пращайки държавния секретар Марко Рубио в Саудитска Арабия.

В предаването си той припомни и думи на Рубио от 2 октомври 2015 г., преди дипломатът да стане държавен секретар при Тръмп: „Един гангстер в Русия заплашва НАТО, заплашва обединена Европа и сега разширява обсега си в Близкия изток на наш гръб“. По този начин Чърчил и Рузвелт говореха за марша на Хитлер през Европа, който превземаше всяка страна по пътя си, посочи О’Донъл.

Професорът по история от Йейл Тимъти Снайдър определи думите на Тръмп - че Украйна, едва ли не, е започнала войната - като „отвратителни от морална гледна точка“, защото Русия е нарушила всеки елемент на международното право с инвазията си. „Ключовото е, че украинците не са там, не са на място (в Рияд – бел. ред.). Сякаш е 1941 г. и САЩ се срещат с Германия, контролирана от нацистите, за да решат съдбата на Великобритания, без да канят британците. Срещаме се с агресора, срещаме се с представители на човека, който е обвинен във военни престъпления, и то основателно. Легитимираме войната на агресора. Преговорите за мир трябва да са между Русия и Украйна, а не между САЩ и Русия, защото САЩ и Русия не са във война една срещу друга. Сега хвърляме силата си от страната на агресора, което няма да доведе до мир, а по-скоро ще доведе до по-дълга и по-кървава война“, прогнозира той.

Проф. Снайдър отбеляза как Тръмп започва да се движи по опорните точки на Путин относно легитимността на Зеленски като президент и как, на практика, е поискал 50% от минералните ресурси на Украйна, без да предложи нищо съществено в замяна. „Използваме заплахата от руското насилие, за да опитаме да се възползваме. Това е много далеч от позицията на медиатор в един продължаващ конфликт“, каза той.

Дори републиканци атакуват Тръмп

В политическите среди в САЩ се чуха и много по-силни гласове срещу руския диктатор, включително от репубрикански сенатор: Републикански сенатор за Путин: Или в затвора, или екзекутиран, не може да му се вярва! (ВИДЕО).

На този фон - бившият вицепрезидент на САЩ в първия мандат на Тръмп Майк Пенс се противопостави на републиканеца по въпроса кой е дал начало на войната: „Г-н президент, Украйна не е започнала тази война. Русия започна непровокирана и брутална инвазия, която отне живота на стотици хиляди хора. Пътят към мира трябва да се гради върху истината“.

Разбира се, и от висшите демократи се чуха остри критики към американския президент. В изказването си при откриването на Сената лидерът на демократите Чък Шумър нарече обвинението на Тръмп към Зеленски за руската инвазия „отвратително“ и заяви, че то изопачава истината. „Срамно е да слушаме как президентът повтаря пропагандата на Путин, докато полага основите на преговори, които облагодетелстват Русия за сметка на Украйна“, каза той.

Путин, Байдън и Обама носят обща вина за войната в Украйна, заяви подкрепящият Тръмп републиканец Линдзи Греъм - сенаторът не изключи руския диктатор от уравнението и го постави над всички останали като виновник. „Президентът Доналд Тръмп е най-добрата надежда на Украйна да приключи тази война по достоен и справедлив начин. Вярвам, че той ще успее и ще постигне тази цел по начина на Тръмп“, посочи Греъм, което звучи странно предвид последните изяви на президента на САЩ.

Евролидерите защитиха Зеленски

Европейските лидери защитиха Зеленски, след като Тръмп го нарече „диктатор“. Финландският президент Александър Стуб потвърди подкрепата си за Конституцията на Украйна и за нейния демократично избран лидер с препратка към фалшивите твърдения за нелегитимност на Володимир Зеленски. Премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре нарече коментара на Тръмп „дълбоко несправедлива“, а германският канцлер Олаф Шолц го определи като „погрешен и опасен“.

Чешкият президент Петр Павел заяви, че да наречеш Зеленски диктатор, изисква „чист цинизъм“. Лидерът на британските консерватори Кеми Баденох каза, че „Зеленски е демократично избран лидер“.

Войната се състои в това, че принуждава хората да изберат страна. А Доналд Тръмп, както изглежда за мнозина в Европа, е на страната на Владимир Путин, пише Politico в свой материал. Кошмарите на украинците са превърнати в реалност, както и тези на много от техните съюзници, заемащи основата на европейската сигурност от 1945 г. насам. Европейските политици започват да осъзнават колко дълбоко се е променил техният свят - сега те трябва да се справят с една Америка, която в най-добрия случай е скептична, а в най-лошия - враждебна към стария свят, който те представляват, добавя брюкселското издание.

Европа продължава да помага на Киев, като най-новият пример е Литва. На 19 февруари литовското министерство на отбраната съобщи, че в Украйна е пристигнала нова доставка на камиони, термовизионни прицели и друга военна поддръжка като част от пакет на стойност 80 млн. евро, който Вилнюс подготви по време на срещата на Контактната група по отбраната на Украйна (формат "Рамщайн") на 12 февруари. По оценка на ведомството - военната подкрепа на Литва за Украйна през 2025 г. може да достигне един милиард евро. Прибалтийската република планира да съсредоточи подкрепата си върху нуждите на Украйна от противовъздушна отбрана, боеприпаси, дронове и антидронове и финансиране на украинското местно производство на оръжие.

Вицето на Тръмп предупреди украинския президент

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който шокира Европа с директна атака в речта си по време на Мюнхенската конференция по сигурността, предупреди Зеленски да не контраатакува Тръмп. Той заяви, че това ще има обратен ефект. Припомняме, че украинският лидер реагира на обвиненията на американския президент, като каза, че той живее в „руско дезинформационно пространство“. В условията на високо напрежение Киев получава „лоши съвети“ за работата с новата американска администрация, твърди Ванс, цитиран от Daily Mail.

Съветникът по националната сигурност на САЩ Майк Уолц, който участваше в преговорите с Русия в Рияд, заяви, че ерата на „безкрайната война на изтощение“ е приключила и че Украйна трябва да обмисли възможности за предоставяне на достъп до своите ресурси. „Вместо това чуваме реторика за ескалация и съпротива, която президентът Тръмп няма да толерира“, заяви Уолц по темата с редкоземните метали - голямата мечта на Тръмп, за която Зеленски засега сложи прът в колелата на американската администрация.

Пратеникът на Тръмп за диалога Украйна-Русия - генералът от запаса Кийт Келог - беше в Киев на 19 февруари и се срещна с ръководителя на президентската канцелария на Андрий Ермак. Келог получи информация от военното командване за ситуацията на бойното поле. „Русия се опитва да сее разделение и да разпространява лъжи, за да вбие клин между Украйна и САЩ“, е заявил Ермак.

Преговорите: Русия си иска замразени активи, САЩ изпускат ценни лостове

САЩ могат да използват огромните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Русия през 2025 г., като лост за осигуряване на ключови отстъпки в текущите преговори за прекратяване на войната, като продължат и дори разширят военната подкрепа за Украйна. Това пише в свой анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), но в друг материал посочва, че Кремъл се опитва да принуди САЩ да приемат икономически и дипломатически условия, които не са свързани с войната в Украйна, вероятно в замяна на украински и западни отстъпки. Приемането на тези условия от страна на Тръмп, без да се изискват руски отстъпки по отношение на Украйна в замяна, би довело до загуба на влияние, от което Щатите ще се нуждаят, за да постигнат заявената от президента им цел, а именно постигане на траен и устойчив мир, който да е от полза за САЩ и Украйна.

След 12-18 месеца Русия вероятно ще се изправи пред редица проблеми, свързани с материалната база, човешките ресурси и икономиката, ако украинците продължат да нанасят щети на руските сили на бойното поле със сегашното темпо. Руската отбранителна индустриална база не може да поддържа сегашните темпове на загуба на бронирани машини, артилерийски системи и боеприпаси в средносрочен план. Усилията на Русия за набиране на нови военнослужещи пък се забавят до такава степен, че не могат да заместят за неопределено време сегашните темпове на загуби без принудителна мобилизация на резерва, а Путин показа голямо нежелание да разпореди такава.

Той управлява лошо руската икономика, която страда от увеличените и неустойчиви военни разходи, нарастващата инфлация, значителния недостиг на работна ръка и намаляването на инвестициите. Тези проблеми ще поставят Путин пред трудни решения през 2026 г. или 2027 г., ако настоящите тенденции се запазят. По този начин той вероятно дава приоритет на прекъсването на западната - и особено на американската - подкрепа за Украйна през 2025 г. и на осигуряването на желаното от него крайно състояние в преговорите, което му позволява да избегне сблъсъка със съвкупността от трудни проблеми, пред които е изправен сега, анализира ISW.

Източник, близък до Кремъл, цитиран от независимата медия "Медуза", твърди, че Путин може да назначи своя помощник Владимир Медински в руската делегация за преговори, ако украински представители се присъединят към дискусиите. Причината е, че Медински е участвал в руско-украинските преговори в Истанбул през пролетта на 2022 г.: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин. Източникът твърди, че Кремъл няма нужда да включва Медински в руската делегация, докато преговорите останат двустранни между Вашингтон и Москва.

Друг интересен акцент предлага The Moscow Times. Изданието съобщи на 19 февруари, позовавайки се на дипломатически източник, запознат с руско-американската среща, че Кремъл се стреми да възстанови достъпа до замразените резерви на Руската централна банка в САЩ на стойност около 6 млрд. долара: Путин заобикалял санкциите през АЕЦ "Аккую": САЩ блокират руски милиарди, но Ердоган е пречка.

NBC цитира свои източници, според които САЩ могат да включат в мирното споразумение клауза за автоматично влизане на Украйна в НАТО в случай на нарушаване на споразуменията от страна на Русия. Публично Съединените щати отхвърлят всякаква възможност за членство на Киев в Алианса.

Същевременно Кремъл продължава да повтаря как първо трябва да се възстанови нормалното функциониране на посолствата на Русия и САЩ в съответната страна, след което да се подготви среща между Тръмп и Путин. Такава може да се осъществи и до края на месец февруари, загатна и американският президент, и говорителят на Путин - Дмитрий Песков.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Намаляване на интензивността на сраженията по протежение на фронта в Украйна и в руската Курска област през изминалото денонощие отчита в сводката си Генералният щаб на украинската армия, публикувана тази сутрин, 20 февруари. Регистрирани са 122 бойни сблъсъка, което е с 34 по-малко на дневна база. С 13 по-малко са използваните от руснаците авиобомби КАБ - 131 спрямо 144 ден по-рано, като от тях 47 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. Артилерийският огън от руска страна е станал по-мощен - 5757 артилерийски снаряда спрямо 5600.

В Покровското направление са най-свирепите боеве - украинците са отблъснали 32 атаки на врага, посочва генщабът. На второ място е Новопавловското направление, което е спомагателно от юг (бившето Кураховско) със 17 руски нападения. Там село Константинопол остана най-важната руска цел, за да се затворят остатъците от бившето Кураховско направление - то е посочено като място на сражения. Курска област е на трето място с 14 спрени от украинците атаки, следва Торецкото направление с 13. Видео от Торецк показва в какво е превърнат градът от т.нар. "русский мир":

В Лиманското направление е имало 12 руски атаки - там руснаците разширяват зоната си на контрол източно от река Жребец. В Ореховското направление - т.е. Запорожка област - са извършени 4 нападения, а интересното е, че към Гуляйполе, пак в Запорожието - и то в средата на областта, няма нито една отчетена руска атака. Ден по-рано там бяха отчетени 14 пехотни атаки. Вече имаше доста анализи, че след падането на Велика Новоселка руските сили ще започнат да атакуват към Гуляйполе.

Според военнопропагандния руски Telegram канал "Два майора" части на 810-а отделна гвардейска морска бригада са пресекли границата със Сумска област на Украйна откъм Курска област. Това е съобщил върховния главнокомандващ, но подробности не се уточняват, няма и геолокализирани кадри. Същото съобщи вчера и Владимир Путин: Путин с нови провокации: За руски морски пехотинци и за петрола от Казахстан.

"Тежки боеве се водят в Погребки. Противникът не спира да прехвърля нови сили, на юг от Суджа - украинските въоръжени сили направиха неуспешен опит за контраатака и бяха унищожени", твърди "Два майора", чийто обзор е споделен от канала "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. През последното денонощие се наблюдава засилена активност на руските въздушно-космически сили, като са използвани авиобомби FAB-3000, гласи още информацията.

Друг акцент има от Краматорското направление, където според генщаба на Украйна са извършени 4 атаки за денонощието - към Часов Яр и на североизток от града, при Васюковка. "На юг от Часов Яр, както твърдят вражеските канали, руските въоръжени сили напредват на широк фронт от Ступочки до селището Курдюмовка в участък с ширина до 8,5 км и дълбочина до 1,4 км и заемат останалата част от селището Андреевка", твърди "Два майора".

Източно от Покровск продължават боевете при магистралата Покровск-Константиновка, като украинските въоръжени сили предприемат контрадействия. Руснаците напредват в района на Водяне Второ, твърдят руските канали. На юг от Покровск се водят боеве в района на Песчано.

Руските въоръжени сили са укрепили позициите си в покрайнините на Константинопол - в Новопавловското направление, и продължават да настъпват по посока на широк фронт, добавя "Два майора". Руснаците продължават да се придвижват западно и северно от Велика Новоселка, като имали успехи в селата Новоселка и Новочеретово, гласи информацията на руския канал.

Война на дронове

През изминалата нощ руснаците са атакували Украйна с цели 161 дрона. От тях 80 „Шахед“-а са свалени с помощта на ПВО и мобилни огневи групи, а 78 са обезвредени чрез електронно заглушаване, без да има негативни последици за населението. Това означава, че само три безпилотни машини са пробили противовъздушната отбрана, съобщиха украинските ВВС тази сутрин. Украйна е била подложена и на атака с 14 ракети – крилати X-101/X-55, „Калибър“/“Искандер-К“ и балистични „Искандер-М“/севернокорейски KN-23. Информация за резултатите от операциите срещу тези въздушни цели все още не е налична.

Областите Херсон, Харков, Суми, Одеса и Киев са били засегнати от вражеската атака. В Херсон управляема бомба е разрушила частично входа на многоетажна сграда, като има ранени, посочват ВВС на Украйна. Според ръководителя на градската военна администрация Роман Мрочко три бомби КАБ са паднали в града, като една от тях е ударила сградата. 13-годишни близнаци – момче и момиче – са извадени изпод развалините с наранявания от взрива. Ранен е и мъж, който има черепно-мозъчна травма и травма на крака. Всъщност пострадалите са най-малко петима, включително трима мъже.

Министерство на отбраната на Русия съобщи, че 4 украински дрона били унищожени през нощта - три над Крим и един над Брянска област.