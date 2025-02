Републикански сенатор за Путин: Или в затвора, или екзекутиран, не може да му се вярва! (ВИДЕО)

Американският сенатор от Републиканската партия Роджър Уикър се изказа остро срещу руския диктатор, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца, Владимир Путин, заявявайки, че той трябва да бъде осъден на доживотен затвор или екзекутиран.

По време на кратко интервю с журналист, Уикър беше попитан дали смята, че на Путин може да се има доверие в евентуални преговори. Отговорът му беше категоричен:

"Не. Путин е военен престъпник и трябва да прекара остатъка от живота си в затвора, ако не бъде екзекутиран." Още: Путин оцени високо преговорите със САЩ, никой не изключвал Украйна от процеса (ВИДЕО)

Роджър Уикър е председател на Военния комитет в Сената на САЩ и отговаря за въпросите, свързани с Пентагона. Изявлението му идва на фона на продължаващите дискусии за бъдещето на конфликта в Украйна и международните усилия за държане на Русия под натиск. Още: И Кремъл потвърди: Има шанс Путин и Тръмп да се срещнат през февруари (ВИДЕО)

Уикър е отявлен поддръжник на Украйна и привърженик на твърда позиция спрямо Москва. Наскоро той заяви, че Русия не трябва "изобщо" да бъде приета отново в Г-7, идея, която президентът Доналд Тръмп прокара наскоро.

U.S.Senator: “Putin is a war criminal who should be in jail”



Republican Senator Roger Wicker, who chairs the U.S. The Senate Armed Services Committee said that: “Putin is a war criminal who should be in jail”.



If he, Putin, is not killed first. pic.twitter.com/vlnxYJTETq