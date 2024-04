С 96 изстрела: Полицаи убиха чернокож в САЩ (ВИДЕО)

Инцидентът се случва на 21 март, когато 26-годишен мъж е спрян от органите на реда, докато управлява автомобила си, съобщава USA Today. Разстрелът е заснет на видеозапис и отново разпали дискусията за полицейско насиле срещу чернокожи в САЩ.

На клипа се вижда как петима офицери от цивилните части заобикалят колата на мъжа, преди Декстър Рийд да свали прозореца си. Когато отново го вдига, жена полицай разклаща дръжката на заключената врата и вади оръжието си. Колегите ѝ заемат позиция. Изричат ​​се ругатни, накрая 96 изстрела прокънтяват в жилищния район само за 41 секунди.

#FPVideo: Bodycam footage released by Chicago police showed a dramatic encounter in a neighbourhood in the US state of Chicago. Police officers shot an African-American black man named Dexter Reed, nearly 100 times over 41 seconds after he allegedly opened fire on them. pic.twitter.com/vLScduWpg5