С най-високото гражданско отличие: Байдън награди папата по телефона (СНИМКА)

Президентът на Съединените американски щати (САЩ) Джо Байдън удостои папа Франциск с Президентския медал на свободата, което е най-високото гражданско отличие, давано от настоящия държавен глава. Това се случи по нестандартен начин в събота, когато американският пезидент заяви, че папата е „светлина на вяра, надежда и любов, която свети ярко по целия свят“ Новината съобщава предаде CBS News, позовавайки се на информация от Белия дом и платформата Х.

Байдън трябваше да пътува до Рим този уикенд и да връчи лично медала на Франциск, но той отмени визитата, която щеше да бъде последното му задгранично пътуване като президент, заради горските пожари в Калифорния.

Белият дом каза, че Байдън е връчил наградата на папата по време на телефонен разговор, в който са обсъдили и усилията за насърчаване на мира и облекчаване на страданията по света.

Pope Francis, your humility and your grace are beyond words, and your love for all is unparalleled.



As the People's Pope, you are a light of faith, hope, and love that shines brightly across the world.



Today, it was my honor to award His Holiness Pope Francis the Presidential…