Сам издаде голяма военна операция: Военният министър на САЩ бълва змии и гущери, Тръмп е натясно (ВИДЕО)

"Лъжлив и силно дискредитиран така наречен журналист" - така американският министър на отбраната Пийт Хегсет описа главния редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг, който извади на бял свят огромен скандал. По същество - Майк Уолц, съветникът по националната сигурност на Белия дом т.е. съветникът на Доналд Тръмп, включи Голдбърг в таен чат, в който се обсъжда строго конфиденциална информация. В чата, пред Голдбърг е било обсъдено как и кога да бъде организирана американска военна операция срещу йеменските бунтовници хути, като това е направено в много големи подробности и с куп детайли, защото Хегсет ги е споделял - подробности: Гаф: Съветник на Тръмп издаде най-съкровените му тайни. Знакова смърт на прокурор на Байдън

Wow! Pete Hegseth tries to attack the Atlantic journalist after he sent that journalist classified information by mistake.



This man should forced to resign. What a terrible response to a very serious question.

Голдбърг публикува материал и то с поредица от скрийншотове на говореното, а Хегсет реагира доста болезнено. "Никой не е изпращал текстови съобщения с военни планове и това е всичко, което мога да кажа за това", цитира CNN думите на американския министър на отбраната. Хегсет определи Голдбърг като човек, който "се рови в боклука".

Главният редактор на The Atlantic е трън в очите на Доналд Тръмп още от 2020 година, защото Голдбърг извади думи на Тръмп как е нарекъл "загубеняци" загинали във военни действия американски войници. Става въпрос за посещение на гробище близо до Париж, за отдаване на почит през 2018 година - Тръмп отказва, а според Голдбърг поводът е, че не искал да си разваля прическата, защото е трябвало да лети с хеликоптер и се очаквало да вали. В гробището вечен покой са намерили над 1800 американски морски пехотинци, загинали във Втората световна война, при десанта в Нормандия - и за да оправдае нежеланието си да отиде там, Тръмп ги нарекъл "загубеняци": статията в оригинал в The Atlantic.

"По-лош избор от това да включите Голдбърг в таен чат с високопоставени хора на Тръмп едва ли има", коментира източник на CNN. Източници от Белия дом на телевизията, както и на Bloomberg, казват, че чатът и разказаното от Голдбърг отговарят на истината. И още - че по времето на Байдън строго секретни разговори като този никога не са се водили онлайн, дори в криптирани приложения.

В САЩ последваха и куп подигравки и припомняне на думи на Хегсет как ако някой направи нещо като него, веднага трябва да бъде уволнен:

I'm sure Pete Hegseth REALLY doesn't want the world to remember when he suggested Hillary Clinton should be "fired on the spot" and criminally prosecuted for mishandling info — so please don't repost this right this very minute.



pic.twitter.com/Qa4WMbDPKJ — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 24, 2025

"Не знам нищо, не съм фен на The Atlantic, според мен то запада" - така Тръмп коментира скандала, с което предизвика ирония как главнокомандващият не знае какво прави военния му министър - издава секретни военни планове на журналист. Американският президент определи операцията срещу хутите като "много успешна":

Here is your clueless commander in chief 🇺🇸 telling the world he has no clue about the national security of the United States after his drunk defense secretary Pete Hegseth texted war plans to a reporter.

What an absolute embarrassment.



What an absolute embarrassment. pic.twitter.com/CvgCMgJo3u — 🇨🇦CoffeyTimeNews🇨🇦 (@CoffeyTimeNews) March 24, 2025

