Самолет и хеликоптер се сблъскаха в небето над Вашингтон (ВИДЕО)

Пътнически самолет (полет 5342) се сблъска с военен хеликоптер над Вашингтон, предаде CNN. На борда на катастрофиралия самолета е имало 60 пътници и 4-ма членове на екипажа - това съобщава операторът American Airlines. Самолетът е паднал във водите на река Потомак: F-35 се разби при тренировка в Алякса (ВИДЕО)

Федералната авиационна администрация (FAA) уточнява, че пътнически самолет CRJ700 на PSA Airlines се е сблъскал с военен хеликоптер Sikorsky H-60 - един от най-големите в света, ​​при заход за кацане около 21:00 часа местно време. В CNN уточняват, че това всъщност е хеликоптер Black Hawk, използван за транспорт в случая - има данни за трима войници на борда му. Самолетът изпълнявал полет за American Airlines на път за Вашингтон от Уичита, Канзас. Катастрофата се е случила в близост до летище "Роналд Рейгън" - в момента то е затворено. Има предварителна информация за четирима извадени от реката, неясно в какво състояние - впоследствие беше отречена от военен източник и беше уточнено, че потвърдено има смъртни случаи. Със сигурност на мястото на катастрофата вече са изпратени водолази - температурата на водата в реката обаче е такава, че в период от между 15 и 30 минути човек изпада в хипортемия - става въпрос за малко над 1 градус по Целзий.

🚨 #BREAKING: A plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan National Airport near Washington, DC



Fatalities have been reported, a MASSIVE search & rescue operation is happening in the Potomac River



Witnesses reported seeing a “massive crash” and hearing a loud… pic.twitter.com/GtSiWjUWn0 — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

New dashcam footage of American Eagle Flight 5342 colliding with a US Army UH-60 over DC. pic.twitter.com/9iD3jHNPUS — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 30, 2025

At 8:48 PM this evening, American Eagle Flight 5342 collided with a US Army UH-60 Blackhawk flying as PAT25 while on short final to runway 33 at DCA. Both aircraft went down in the Potomac River.



Available ADS-B data from adsbexchange here: pic.twitter.com/CGGCAdvfdA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 30, 2025

Тече много мащабна операция за търсене на оцелели, но предвид досегашните данни трагедията вероятно ще е огромна. Белият дом потвърди, че в инцидента е участвал военен хеликоптер - от американската армия посочиха, че той е извършвал тренировъчен полет. Очевидец, заснел видео за случилото се, споделя пред CNN, че чул два силни взрива и описва случилото се сякаш е бил във военна зона. Появи се и аудиозапис от официална комуникация, който подсказва, че е имало предупреждение дали двете машини се виждат и диспечер е поискал те да поемат курс за отдалечаване една от друга:

Audio between PAT25 and DCA tower asking if they have the CRJ in sight. Affirms and requests visual separation. pic.twitter.com/6VAxx9zmv5 — NOVA Scanner Updates (@NOVAScanner) January 30, 2025

Вече е отворена гореща телефонна линия за информация - 800-679-8215. Американският президент Доналд Тръмп е бил осведомен за катастрофата.

