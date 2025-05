Самолет се разби в квартал в Сан Диего, има загинали, горят къщи (ВИДЕО)

Няколко души са загинали в самолетна катастрофа в квартал в Сан Диего, САЩ, рано сутринта в четвъртък, 22 май, като е затиснал една къща и е повредил няколко автомобила. Компанията Sound Talent Group, която е представлявала изпълнители като Sum 41 и Ванеса Карлтън, потвърди, че трима нейни служители са загинали в частния самолет. Сред загиналите е и съоснователят на агенцията Дейв Шапиро, който е посочен като собственик на самолета и има лиценз за пилот, според Федералната авиационна администрация.

Друг официално потвърден загинал е барабанистът на групата The Devil Wears Prada - Даниел Уилямс.

