САЩ показаха на Путин как ще изглежда ядрен удар в отговор на руска провокация (ВИДЕО)

Видеото показва и броя на жертвите, до които това ще доведе - имайки предвид бойните глави на някои от ракетите, които ще бъдат използвани, очакваните жертви на територията на Руската федерация биха достигнали около 130 милиона души.

Смята се, че при първия удар ще загинат около 50 милиона души, а през следващия месец в резултат на лъчевата болест още около 80 милиона.

Диктаторът следва да е наясно до какво биха довели неговите ядрени заплахи.

🇺🇸 American simulation of what a Nuclear Strike along with number of casualties would look like on Russia. pic.twitter.com/jgrzIxxB1O