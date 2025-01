САЩ с още изключения от замразената чуждестранна помощ и цветущ пример за неразумен харч (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се отказа от почти пълното замразяване на американската чуждестранна помощ, като направи изключение. Той даде разрешение за „животоспасяваща хуманитарна помощ“, съобщи The Washington Post на 28 януари, позовавайки се на служебни бележки, изпратени до организациите за оказване на помощ. Президентът Доналд Тръмп подписа в деня на встъпването си в длъжност указ за спиране на програмите за чуждестранна помощ за 90 дни, за да могат да бъдат преразгледани и да се гарантира, че съответстват на „американските интереси“ и „американските ценности“.

Обявените изключения бяха за най-големите съюзници на страната в Близкия изток - Египет и Израел, а украинските власти също увериха, че военната помощ от Вашингтон не се спира.

В Украйна засегнатите организации обаче предоставят огромен набор от хуманитарни услуги, включително консултации, организиране на културни събития и предоставяне на основни услуги, често на някои от най-уязвимите слоеве на обществото.

В бележката, видяна и цитирана от WP, Рубио издава изключения за „основни животоспасяващи лекарства, медицински услуги, храна, подслон и помощ за препитание, както и консумативи и разумни административни разходи, необходими за предоставянето на такава помощ“.

Аборти, конференции за семейно планиране, транссексуални операции "или друга помощ, която не спасява живота“, не попадат сред изключенията.

„Изпълнителите на съществуващи програми за животоспасяваща хуманитарна помощ трябва да продължат или да възобновят работата си, ако са спрели“, се добавя в бележката.

WP съобщи, че изпълняващите много програми, финансирани от бюджета на САЩ за чуждестранна помощ в размер на около 60 млрд. долара, са останали объркани по отношение на това дали отговарят на условията за освобождаване от забраната: Съд спря временно решението на Тръмп за замразяване на федералната помощ.

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски поръча да се изготви доклад за финансираните от САЩ проекти в Украйна, които са засегнати от замразяването на чуждестранната помощ.

„Можем да осигурим част от това финансиране чрез нашите държавни финанси и ще обсъдим някои от тях с европейците и американците", заяви той по време на вечерното си обръщение на 28 януари. И добави, че програмите, отнасящи се до украинските деца, ветераните и защитата на инфраструктурата, ще бъдат приоритизирани, цитира думите му Kyiv Independent.

Според The New York Times замразяването на чуждестранната помощ от администрацията на Тръмп вероятно ще засегне военната помощ на САЩ за Украйна. Въпреки това украинският Център за борба с дезинформацията твърди, че помощта продължава да се предоставя в рамките на одобрените по-рано пакети.

„Не е необходимо да се всява паника заради заглавията на вестниците“, подчертават от центъра.

Във вторник прессекретарят на Белия дом Карълайн Ливит защити заповедта на Доналд Тръмп за замразяване на федералното финансиране, като посочи, че 50 милиона долара са били предназначени за доставка на презервативи в обсадената Ивица Газа.

