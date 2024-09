САЩ успешно тестваха ядрена ракета, способна да достигне Русия

САЩ проведоха успешно тестово електронно изстрелване на междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III, съобщиха от военновъздушната база Offutt в Небраска.

Симулираният тест, проведен на 17 септември без реално изстрелване на ракетата, беше наречен "сигнал към нашите съюзници и противници". "Междуконтиненталните балистични ракети, които съставляват ядрената триада, са жизнеспособни и готови да защитят нашата свобода и свободата на нашите съюзници", се казва в съобщението.

Такива тестове се провеждат два пъти годишно за проверка на готовността на ракетната система за оперативно използване. Предишният бе проведен през юни тази година.

По време на теста командите за изстрелване се изпращат до ракетата-носител, конфигурирана за тестване от наземни центрове за контрол на изстрелването и системата за управление във въздуха (ALCS) на борда на самолет E-625 Mercury на ВМС на САЩ, заяви майор Рон Карнли, помощник-директор по операциите на 6-та ескадрила.

"Тези тестове потвърждават бойната способност на оръжията ни като същевременно се спестяват пари на данъкоплатците и се избягват рисковете от ескалиращи съобщения, които биха възникнали при реални тестови изстрелвания", допълни той, цитиран от Top War.

Minuteman III е междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво, която е на въоръжение в американската армия от 1970 г. Обхватът на полета й е около 9 500 километра. В средата на 2030 г. се планира Minuteman III да бъде напълно заменена от ракети Sentinel.

