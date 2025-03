САЩ все още не са приели условията на Русия за Черно море, тепърва ще ги разглеждат (ВИДЕО)

Съединените американски щати постигнаха значителен напредък в разрешаването на войната в Украйна и са ангажирани в задълбочени дискусии с Москва и Киев. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп по време на пресконференция. Според него Руската федерация и Украйна ще се договорят за прекратяване на огъня в морето, а други страни ще бъдат включени в процеса на наблюдение на неговото прилагане.

На въпрос дали Вашингтон се е съгласил с условията, поставени от Москва, като сред тях е и връщането на Русия към международната банкова система SWIFT и отпадането на голяма част от санкциите, Тръмп отговори: "Те ще бъдат разгледани внимателно, в момента ги преглеждаме - става въпрос за пет или шест условия, ние ги разглеждаме".

❗️🇺🇸 Trump: We will consider Russia's requests for sanctions relief—a move that only benefits the aggressor. He also stated that Ukraine and Russia have agreed on a Black Sea ceasefire with third-party monitoring and claimed that "significant progress" has been made toward ending… pic.twitter.com/lytZ0nHMKE