САЩ заплаши Русия с "ад"

Републиканският сенатор Линдзи Греъм отправи остро предупреждение към Русия, заявявайки, че ако Москва не се съгласи с предложеното от САЩ 30-дневно примирие в Украйна, прието вече от Киев, тя трябва да бъде подложена на "ад от санкции". Той приветства решението на Украйна да приеме инициативата на американската администрация за временно прекратяване на огъня, като поздрави екипа на президента Доналд Тръмп за усилията да сложи край на войната.

"Надявам се Русия да последва примера. Ако откаже, трябва да ѝ наложим ад от санкции," написа сенаторът в X.

Той обяви, че при този сценарий внесе законодателно предложение за санкции, които няма да засегнат само Русия, но и всички страни, които продължават да купуват руски ресурси – включително нефт, газ и уран. Според него е крайно време Москва да изпита "разрушителна икономическа болка" заради агресията си срещу Украйна. Още: Зеленски обяви на пресконференция резултатите от срещата в Джеда

Греъм изрази пълна подкрепа за усилията на президента Тръмп да ускори прекратяването на военния конфликт, наричайки войната "варварска" и подчертавайки необходимостта Русия да бъде поставена под максимален натиск.

Припомняме, че след вчерашната среща държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира, че "сега топката е в полето на Русия". Очаква се представители на администрацията на Тръмп да обсъдят предложението с Русия през следващите дни. Още: Искаме цялата информация: Кремъл към САЩ след преговорите в Джеда

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков даде уклончив отговор, когато беше запитан за предложението на САЩ. Той обясни, че темата първо трябва да бъде обсъдена с американската страна. "Вижте, малко изпреварвате, не искаме да го правим", каза Песков пред журналисти.

