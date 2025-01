Шестима загинаха заради зимната буря в САЩ (ВИДЕО)

Най-малко шестима души загинаха при инциденти на пътя, причинени оттежката зимна буря, която обхвана централните и източните райони на САЩ. Загиналите са от щатите Канзас, Мисури, Илинойс и Небраска, предаде БНР. Телевизия Fox News съобщава, че снежната буря е засегнала териториите на общо 27 щата. В резултат на снеговалежа са затворени основни пътни артерии, а стотици шофьори останаха блокирани на пътя поради невъзможност да се придвижват.

Американските информационни агенции съобщават, че повече от 300 000 души от Мисури до Вирджиния са без ток, защото ветровете, ледът и силният снеговалеж събориха дървета и електропроводи. Възстановяването на енергоподаването е трудно, тъй като условията все още са лоши и ремонтните екипи не могат да стигнат до някои от местата на повредите.

В понеделник авиационните власти отмениха повече от 1900 полета, а същият брой полети беше отменен и в неделя. Преди влошаването на атмосферните условия губернаторите на няколко щата, обявиха извънредно положение и предупредиха гражданите да останат вкъщи, ако не е наложително да излизат, за да бъдат в безопасност.

US weather service says millions of Americans affected as ice and snow hits Nebraska and heavy snow falls in New York.



According to Reuters, in North Platte, Nebraska, the National Weather Service (NWS) sent out an advisory warning that travel conditions will deteriorate due to… pic.twitter.com/TWYZMvGkW4