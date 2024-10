Шофьорът умря: Пътник пое контрола над автобус в САЩ (ВИДЕО)

Шофьор на градски автобус е починал зад волана в Колорадо Спрингс, САЩ, става ясно от публикация на USA Today.

Междувременно двама пътници на автобуса са се втурнали към предната част на превозното средство, когато забелязали, че шофьорът се нуждае от спешна медицинска помощ.

Единият от пътниците поел контрола над автобуса, за да го спре на безопасно място. ОЩЕ: Аварийно кацане: Пилот почина по време на полет

Surveillance video captured a bus passenger taking control of the steering wheel when the driver suffered a medical emergency. Unfortunately, the driver died, according to the transit company. pic.twitter.com/F7I8ZonWna