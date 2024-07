След опита за атентат срещу Доналд Тръмп: Илон Мъск публично го подкрепи за президент (ВИДЕО)

Милиардерът Илон Мъск, който е основател и главен изпълнителен директор на "Тесла", заяви, че изцяло подкрепя Доналд Тръмп и му пожела бързо възстановяване след стрелбата на митинг в щата Пенсилвания, предаде агенция Ройтерс. По този начин Мъск за първи път публично подкрепи Тръмп в президентската надпревара в САЩ, посочва агенцията.

Най-богатият човек в света публикува в своята социална мрежа X позицията си, придружена с видео на окървавения Тръмп. "Напълно подкрепям президента Тръмп и се надявам на бързото му възстановяване", написа Мъск.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

По-късно милиардерът публикува коментара: "Последният път, когато Америка имаше толкова силен кандидат, това беше Теодор Рузвелт".

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt