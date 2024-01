Спасителен самолет се разби на магистрала в Чили, има загинал (ВИДЕА)

Видеа от трагичния инцидент обиколиха социалните мрежи, показващи как пилотът очевидно губи контрол, самолетът се преобръща във въздуха и избухва в пламъци секунди преди да се стовари върху камион и лек автомобил. Загинал е пилотът, има трима ранени. Магистралата е затворена и в двете посоки.

Air plane crash at the Panguilemo airfield in Talca of Maule Region, Chile 🇨🇱



The plane fell on Route 5 South, the country's main land route, landing on a truck and a car. The pilot of the aircraft was killed, runways closed in both directions.



Video: Jorge Rodriguez Zanabria… pic.twitter.com/NHnnyhfDPz