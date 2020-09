Сред удобствата на лукса: Какво показват данъчните декларации на Тръмп? (ВИДЕО)

Кои са ключовите изводи от разследването на The New York Times?



> Доналд Тръмп не е плащал федерални данъци върху доходите за 11 от 18 години, които вестникът разглежда. През 2017 г., след като е станал президент, данъците, които държавният глава е внесъл, са били само 750 долара.

> Службата за вътрешни доходи извършва одит на данъчната сметка на Тръмп , която според разследването е силно редуцирана. Става дума за сумата от 72,9 милиона долара.> Много от фирмите, които са свързани с президента, включително голф игрищата, съобщават за загуба на големи суми пари - загуби, които са помогнали на Тръмп да намали данъците си към хазната; > The New York Times твърди , че финансовият натиск върху Тръмп се увеличава, тъй като в скоро време предстои изискуемост на стотици милиони долари, които той лично гарантира.> Дори докато декларира загуби, Доналд Тръмп е успял да се наслади на пищен начин на живот, като е взел данъчни облекчения за това, което повечето хора биха помислили за лични разходи: включително такива, свързани с харчове по резиденции, самолети и заделени 70 000 долара за прически пред медиите. > Дъщерята на президента, Иванка Тръмп, докато работи за бизнесите на баща си, изглежда, е получавала „консултантски такси“, които също са помогнали за намаляване на данъчните сметки на семейството, става ясно още от разследването. > Вестникът пише, че като президент, Тръмп е получил повече пари от чуждестранни източници и американски групи по интереси, отколкото е било известно досега. Не се разкриват обаче никакви неотчетени преди това връзки с Русия."Данъчните декларации, които Тръмп отдавна се бори да запази в тайна, разказват история, коренно различна от тази, която е представил пред американската общественост. Докладите му до данъчните власти изобразяват бизнесмен, който взима стотици милиони долари годишно, но натрупва хронични загуби, които той агресивно използва, за да избегне плащането на налозите", коментира в разследването си вестникът."Сега, с нарастващите за Тръмп финансови предизвикателства, документите показват, че той все повече зависи от правенето на пари от бизнеси, които го поставят често в пряк конфликт на интереси с работата му като президент", отбелязва още The New York Times.