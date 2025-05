Стрелба пред централата на ЦРУ, има задържан

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ съобщи, че негови служители са задържали тази сутрин заподозрян след схватка пред централата на разузнавателната агенция. Говорител на ЦРУ потвърди, че служители по сигурността са "влезли в схватка с лице" пред главния вход на агенцията в Лангли, щата Вирджиния, и добави, че заподозреният е бил задържан, информира Ройтерс.

Говорителят отказа да каже дали заподозреният е получил огнестрелни наранявания, както и да даде каквито да било други подробности във връзка с инцидента.

Репортер на "Ен Би Си Нюз" съобщи, че има прострелян човек. Малко по-късно източник от федералните правоохранителни органи заяви пред телевизията, че заподозряната е жена, но без да съобщи повече подробности.

New photo posted in SILENCER MEDIA: 'More Info:

🇺🇸 — A shooting occurred this morning outside the CIA headquarters in McLean, Virginia, after an unidentified woman attempted to drive through the front gate and was shot at least once in the upper body by … https://t.co/nQNsbQMngQ pic.twitter.com/FfZj5O9Zjy