Свит в ъгъла: Тръмп унизи Макрон в Овалния кабинет (СНИМКИ)

Френски и британски медии обърщат внимание как изглежда на два пъти американският президент Доналд Тръмп унизи френския президент Еманюел Макрон в понеделник по време на посещението му в Белия дом. Кадрите от визитата показват как френският лидер пристига в официалната резиденция на Тръмп с черен автомобил, но не Тръмп излиза да го посрещне, а това прави началникът на протокола на Белия дом Моника Кроули.

По-късно видеа от Овалния кабинет показаха Макрон и Тръмп зад масивното широко бюро на американския държавен глава докато се провежда онлайн среща със световните лидери от Г-7 по случай третата годишнина от нахлуването на Русия в Украйна.

Докато Тръмп седи в голям, удобен стол в центъра на бюрото, на Макрон е предложен стол в самия ъгъл на масата, където френският президент е принуден свит в неудобна поза да прекара цялата среща на живо. По вида на Макрон се вижда, че той се чувства неспокоен и некомфортно.

Същевременно от другата страна на Тръмп, също леко встрани от бюрото, е настанен неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс, за когото обаче явно това е в реда на нещата, съдейки по безгрижната му стойка с широко разкрачени крака.

