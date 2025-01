Тръмп обвини политиката на Байдън и Обама за катастрофата в небето над Вашингтон (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп обвини изискванията за разнообразие във Федералната авиационна администрация и двамата си предшественици от Демократическата партия за сблъсъка във въздуха над река Потомак. Според него, че стандартите за ръководителите на полети са били твърде занижени. Тръмп не цитира никакви доказателства и дори призна, когато беше притиснат, че разследването току-що е започнало. Малко по-късно той обвини пилотите на армейския хеликоптер, който изглежда влетя в пътническия самолет, захождащ за кацане към националното летище Рейгън, предава The New York Times.

