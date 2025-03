Тръмп подпали Йемен с удари по хутите (ВИДЕА)

Американската армия започва военни операции срещу йеменските хуси. Великобритания и САЩ вече нанасят въздушни удари, предаде руският опозиционен канал ASTRA. Според президента на САЩ Доналд Тръмп хутите водят безмилостна кампания на пиратство, насилие и тероризъм срещу американски и други кораби, самолети и дронове. При първите американски удари срещу йеменските хути, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари, са загинали най-малко 21 души. Вашингтон предупреди Иран да спре да подкрепя групировката, предаде АФП.

Броят на загиналите и ранените се увеличава

Хутите, които атакуваха Израел и корабоплаването в Червено море по време на войната в Ивицата Газа, заявиха, че сред загиналите от интензивния поток от удари има и деца. „9 цивилни бяха убити, а други 9 бяха ранени, повечето от тях сериозно“, се казва в изявление на Министерството на здравеопазването и околната среда на хутите, което съобщава за ударите в столицата Сана.

Once again, "peaceful" Trump saves the world from war — with strikes on Yemen from the sea. pic.twitter.com/CWSUYdIad2 — WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2025

При удара в района на Саада са убити най-малко 10 души и други са ранени, съобщи уебсайтът на хутите „Ансарола“, като осъди това, което нарече „американско-британска агресия“ и „престъпната бруталност“ на Вашингтон. При отделен удар по къща в район Алшааф в Саада са убити двама души, съобщиха от „Ансарола“.

Airstrikes hit Houthi sites in the Sanaa area a short time ago. Israeli media reported that they were not caused by IDF action. pic.twitter.com/BOE7s3RbfI — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 15, 2025

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което публикува снимки на изтребители, излитащи от самолетоносач, и на бомба, разрушаваща сграден комплекс, заяви, че са нанесени „прецизни удари“, за да се „защитят американските интереси, да се възпрат враговете и да се възстанови свободата на корабоплаването“. Британските власти не дадоха незабавен коментар. В публикация в социалната мрежа Тръмп обеща „да използваме непреодолима смъртоносна сила, докато не постигнем целта си“, като се позова на заплахите на хутите срещу корабоплаването в Червено море.