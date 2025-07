Тръмп: САЩ вече изпращат оръжия на Украйна (ВИДЕО)

САЩ вече изпращат оръжия на Украйна. Това каза президентът Доналд Тръмп, имайки предвид американските зенитно-ракетни комплекси "Пейтриът", за които ще плащат европейски съюзници от НАТО, съгласно схема, обявена от самия него в понеделник. Той също така даде на Русия срок от 50 дни да договори мирно споразумение с Украйна, като в противен случай я заплаши със санкции.

ОЩЕ: Лавров се присмя на Тръмп: 50 дни, 24 часа. Тръмп отвърна: Може и по-малко от 50 дни (ВИДЕО)

В изявление пред репортери във военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд, президентът на САЩ уточни, че не е разговарял с руския диктатор Владимир Путин, откакто обяви оръжейните доставки.

🇺🇸 Trump said that the first Patriot missiles are already being shipped to allies



Journalists asked the U.S. president at Andrews Air Force Base about the delivery timeline for the first Patriot missiles. He replied, "They are already being shipped."



"They are coming from… pic.twitter.com/bThTpNNUKM