Тръмп се изпокара с медиите, които го критикуват за реакцията му срещу коронавируса (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нападна медиите, които критикуват действията му по време на кризата с коронавируса, пише БГНЕС, позовавайки се на The Hill.

На свой ред няколко от големите медии спряха излъчването на брифинга на президента от Белия дом, защото бил "пропаганда". Тръмп организира необичайна прожекция на журналистите в залата за пресконференции. Той пусна поредица от клипове, в които политици и други обществени фигури хвалят работата му в борбата срещу коронавируса. Новинарският канал CNN и традиционно критичният към Тръмп MSNBC спряха излъчването на брифинга, като обявиха прожекцията на президента за "пропаганда, организирана с парите на данъкоплатците". Тръмп продължи пресконференцията с дълга тирада срещу The New York Times, който вече публикува хроника на грешките на президента в борбата с вируса. За пореден път Тръмп каза, че престижното издание е "фалшив вестник", който щял да фалира, ако той се заеме да го съди за клевета. След това добави, че след 5 години, когато вече не е президент, The New York Times така или иначе ще фалира, защото сега хората го четат само защото в него непрекъснато пише истории за Тръмп. Журналисти в залата предизвикаха президента, като казаха, че написаното в The New York Times е вярно, но Тръмп определи и тях като "позорни и фалшиви".Накрая президентът на САЩ обобщи, че борбата с коронавируса е "проведена по правилния начин", като единственият проблем бил, че медиите я отразяват невярно.За капак Тръмп реагира и в Twitter, пускайки клипове от любими телевизии, начело с Fox News - как той спасил САЩ от по-тежки поражения от COVID-19 със забраната за полети от Китай и Европа (само че остава полетите от Великобритания достатъчно време след като беше ясно, че на Острова заразата върви с пълна сила) и че необичащите го медии се държат разглезено и сърдито.И докато Тръмп се упражнява в остроумие, по данни на университета "Джонс Хопкинс" болните от COVID-19 в САЩ вече са над 581 000, смъртните случаи са над 23 600, а за оздравели се считат почти 44 000 души.