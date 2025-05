Търговецът Тръмп: САЩ и Саудитска Арабия подписаха най-голямата сделка за отбрана в историята

Американският президент Доналд Тръмп и престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман подписаха споразумение за отбрана на стойност 142 млрд. долара. В рамките на сделката САЩ ще предоставят "най-съвременно бойно оборудване" на Рияд, а той, от своя страна, ще инвестира 20 млрд. долара в изкуствен интелект в Щатите. Тръмп е на първия етап от голяма дипломатическа четиридневна обиколка в Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, като днес към него се присъедини и милиардерът Илон Мъск - един от ключовите съюзници на републиканеца.

"Златна ера": Саудитска Арабия ще инвестира 600 млрд. долара в САЩ

В Саудитска Арабия американският президент обяви, че Рияд е поел ангажимент да инвестира общо 600 милиарда долара в Съединените щати, изграждайки "икономически връзки, които ще останат за поколения напред". Сделките, окачествени от Белия дом като "исторически и трансформиращи", ще укрепят енергийната сигурност на САЩ, отбранителната индустрия, технологиите, достъпа до глобалната инфраструктура и критичните минерали.

🚨🇺🇸🇸🇦 Trump salutes as the Saudis play the American National Anthem.



Saudi Arabia love Trump it seems. Things are happening quickly. pic.twitter.com/2FrPYBJ9At — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 13, 2025

От офиса на Тръмп заговориха за "нова златна ера" на партньорство между Рияд и Вашингтон.

Ето някои от договорените сделки:

Саудитската компания DataVolt напредва с плановете си да инвестира 20 млрд. долара в центрове за данни с изкуствен интелект и енергийна инфраструктура в Съединените щати.

Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD и Uber се ангажират да инвестират 80 млрд. долара в авангардни трансформационни технологии в двете държави.

Известни американски компании, сред които Hill International, Jacobs, Parsons и AECOM, ще изграждат ключови инфраструктурни проекти като международното летище „Крал Салман“, парка „Крал Салман“, „The Vault“, „Qiddiya City“ и много други на обща стойност 2 млрд. долара.

Допълнителен голям износ на САЩ: газови турбини и енергийни решения на GE Vernova на обща стойност 14,2 млрд. долара и пътнически самолети Boeing 737-8 за саудитската AviLease за 4,8 млрд. долара.

В сектора на здравеопазването Shamekh IV Solutions ще инвестира 5,8 млрд. долара, включително в завод в Мичиган за пускане в експлоатация на съоръжение за производство на интравенозни течности с голям капацитет.

Инвестиционните партньорства включват няколко специфични за сектора фондове със силен акцент върху внедряването в САЩ като Енергийния инвестиционен фонд на стойност 5 млрд. долара, Фонда за аерокосмически и отбранителни технологии New Era на стойност 5 млрд. долара и Глобалния спортен фонд Enfield Sports на стойност 4 млрд. долара. Мсеки от тях насочва значителен капитал към американските индустрии, стимулира иновациите и създава висококачествени работни места в САЩ.

Look at this welcome ceremony for President Trump in Saudi Arabia.



Now remember…



The Saudi Crown Prince did not meet Biden at the airport. He made Biden come to him to meet.



America is back!pic.twitter.com/XHL9BhnikF — C3 (@C_3C_3) May 13, 2025

Най-голямото споразумение за отбранителни продукти в историята

"Подчертавайки ангажимента си за укрепване на партньорството ни в областта на отбраната и сигурността, Съединените щати и Саудитска Арабия подписаха най-голямото споразумение за продажба на отбранителни продукти в историята - близо 142 млрд. долара", обявиха от Белия дом. Чрез него десетки американски фирми в областта на отбраната ще подпомагат Рияд.

Продажбите, които Щатите възнамеряват да осъществят, попадат в пет категории:

усъвършенстване на военновъздушните сили и космическите способности;

противовъздушна и противоракетна отбрана;

морска и крайбрежна сигурност;

гранична сигурност и модернизация на сухопътните сили;

модернизация на информационните и комуникационните системи.

Пакетът включва също така обучение и подкрепа за изграждане на капацитета на саудитските въоръжени сили, включително подобряване на местните академии и военномедицинските служби.

🚨 BREAKING: In a surreal and frankly humiliating moment, Donald Trump just fell asleep during his own briefing in Saudi Arabia.



This isn’t jet lag — it’s a walking security risk with a nap schedule.



The man who calls himself “sharp as ever” couldn’t even stay conscious. pic.twitter.com/bpqOeCIvpr — Brian Allen (@allenanalysis) May 13, 2025

Пакетът е най-големият набор от търговски споразумения

"Съединените щати и Саудитска Арабия празнуват днес тези и много други сделки в резултат на нарастващата инерция през последните четири месеца. Общият пакет бързо достигна повече от 600 млрд. долара - най-големият набор от търговски споразумения между двете страни в историята", заявиха още от Белия дом.

Саудитска Арабия е един от най-големите търговски партньори на Съединените щати в Близкия изток. Преките саудитски инвестиции в САЩ възлизат на 9,5 млрд. долара през 2023 г., като са съсредоточени в секторите транспорт, недвижими имоти и автомобилостроене.

През 2024 г. стокообменът между САЩ и Саудитска Арабия възлиза на 25,9 млрд. долара, като Щатите са на търговски излишък при стоките с 443 млн. долара.

🇸🇦🇺🇸 SAUDI CROWN PRINCE BREAKS PROTOCOL TO GREET TRUMP HIMSELF



Instead of sending some local royal to do the honors, Saudi Arabia’s Crown Prince personally met Trump on the tarmac.



That’s a royal-level welcome — not something they pull out for just anyone.



When Biden visited… https://t.co/XevuLdqvlq pic.twitter.com/yIsNchcGwN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 13, 2025

Енергетика, наука и здравеопазване

Двете държави сега задълбочават сътрудничеството в ключови сектори като здравеопазване, енергетика и наука. Двете министерства на енергетиката сключиха споразумение за сътрудничество. Целта е проучване на потенциала за иновации, развитие, финансиране и внедряване на енергийна инфраструктура.

Министерството на промишлеността и минералните ресурси на Саудитска Арабия и Министерството на енергетиката на САЩ пък подписаха меморандум за сътрудничество в областта на минното дело и минералните ресурси.

NASA и Саудитската космическа агенция положиха подписи под сделка за полет на малък изкуствен спътник CubeSat по време на тестовия полет на NASA Artemis II. CubeSat на Саудитска Арабия ще измерва аспекти на космическото време на различни разстояния от Земята и ще се разположи във висока околоземна орбита, след като космическият кораб Orion полети безопасно на собствен ход с екипажа си от четирима астронавти.

Наскоро Вашингтон и Рияд се споразумяха да модернизират Споразумението за въздушен транспорт, за да позволят на американските авиокомпании да превозват товари между Саудитска Арабия и трети страни, без да е необходимо да спират в САЩ. Това е доста важно за операциите на товарните центрове. Саудитските превозвачи ще имат същите права да обслужват Съединените щати.

That's how you make an entrance! President Trump in Saudi Arabia. pic.twitter.com/oLIwezXR2i — Barry Cunningham (@barrycunningham) May 13, 2025

Двете държави подчертаха ангажимента си за задълбочаване на културните, образователните и научните партньорства чрез подписването на споразумения между Националния музей за азиатско изкуство на Смитсоновия институт и Кралската комисия за съвместни изследвания и изложба, посветена на артефакти от древния Дадан в Ал Ула. Има сделка и за опазване на застрашени животни.

Всичко това се случва само една седмица след като Тръмп обяви търговско споразумение между САЩ и Обединеното кралство, което изравнява условията на конкуренция, създава работни места и отваря достъп до пазарите: "Добра сделка: Тръмп се разбра със Стармър, намалява митата за Великобритания.