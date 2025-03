Вандализъм: Голф игрището на Тръмп осъмна с щети и пропалестински надписи (СНИМКИ)

Пропалестински активисти извършиха вандалски акт над голф игрището на американския президент Доналд Тръмп в знак на протест срещу действията на милиардера в Газа. Група, наречена "Palestine Action", пое отговорност за вандалска атака срещу голф игрището на Тръмп в Търнбери, Шотландия.

Активистите напръскаха с главни букви "ГАЗА НЕ СЕ ПРОДАВА" върху голф игрището. Има следи и от изкопани дупки и щети по тревните площи и игрища.

❗️Pro-Palestine Activists Vandalize Trump’s Turnberry Golf Course in Protest Over Gaza A group called Palestine Action has claimed responsibility for a vandalism attack on Donald Trump’s Turnberry golf course in Scotland. The activists sprayed the words “GAZA IS NOT FOR SALE”… pic.twitter.com/ur2Z5S98Yt

Протестът е в отговор на противоречивите изявления на Тръмп за Газа, където той предположи, че регионът може да бъде заселен отново и преустроен. "Palestine Action" заяви, че атаката има за цел да се противопостави на начина, по който Тръмп се справи с Газа и да покаже съпротива срещу американско-израелската политика, съобщава каналът NEXTA в "Х".

Пак там от своя страна активистите споделиха клип от извършеното, и написаха: "Докато Тръмп се опитва да третира Газа като своя собственост, трябва да знае, че неговата собственост е достижима.“

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.



"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.



Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi