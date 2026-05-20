Венецуела пуска на свобода 300 затворници

Председателят на Националното събрание на Венецуела Хорхе Родригес заяви, че 300 затворници ще бъдат освободени от затвора между понеделник и петък, съобщава "Ройтерс". Групата ще включва трима полицаи, които са в ареста от 2003 г., хора с медицински проблеми и лица над 70-годишна възраст. Още: Делси Родригес попари Тръмп: Венецуела няма да стане 51-ви щат

Родригес, братът на временния президент Делси Родригес, не уточни дали 300-те души са обхванати от закон за амнистия, приет през февруари. Правителството на Венецуела винаги е отричало да държи политически затворници и твърди, че затворените са извършили престъпления.

Въпреки това, като част от споразумението със САЩ, започна да освобождава стотици политически затворници.

Богатата на петрол Венецуела е във фаза на политически катаклизми, откакто в началото на годината САЩ свалиха авторитарния ѝ лидер Николас Мадуро.

Оттогава САЩ и временното правителство, водено от бившия вицепрезидент на Мадуро - Родригес, се споразумяха да възобновят дипломатическите си отношения, за да подкрепят икономическото възстановяване и политическата стабилизация. Двете страни обсъждат по-силно сътрудничество в разширяването на производството на петрол и суровини.

