Русия се похвали с първи полет на невиждан досега изтребител Су-57 пето поколение (ВИДЕО)

Първият полет на прототипа на двуместния изтребител от пето поколение Су-57 най-после беше проведен - а новината обяви първият вицепремиер на Руската федерация Денис Мантуров, предаде Интерфакс. "Този самолет, разработен проактивно от нашите производители, ще се гордее не само с уникални бойни възможности, но и с възможностите на учебно-боен самолет", каза Мантуров.

Още: Украински дронове удариха най-скъпите руски изтребители Су-57 и Су-34 чак в Урал (ВИДЕО)

Russia’s UAC flew the first two-seat Su-57 prototype. The new version can be used for pilot training and as a command aircraft to coordinate manned and drone operations. pic.twitter.com/YziHXhSgh9 — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Су-57 е разработен от "Сухой" (Обединена самолетостроителна корпорация, ОАК) и се произвежда в авиационния завод в Комсомолск на Амур. Това е многоцелеви изтребител от пето поколение, предназначен да унищожава всички видове въздушни цели в бой на далечни и близки разстояния, както и да поразява наземни и надводни цели на противника. Първият му полет се състоя на 29 януари 2010 година. Във двуместен вариант това е и първият такъв изтребител в света.

Според официални данни, руските въоръжени сили са получили първите серийно произведени изтребители Су-57 в края на 2020 година - обаче това са едноместни самолети.

През ноември 2024 г. "Рособоронекспорт" обяви, че са подписани първите договори за доставка на изтребители Су-57 от пето поколение в чужбина; купувачите не бяха посочени.

Още: В Русия гори единственият завод за изтребители Су-35 и Су-57 (ВИДЕО)