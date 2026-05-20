Всяко четвърто дете в ЕС е бедно

Бедността засяга всяко четвърто дете в ЕС, алармира Европейската комисия. Борбата с детската бедност, насърчаването на благосъстоянието на децата и инвестирането в тяхното бъдеще са политическите приоритети в провежданата днес и утре в Никозия конференция, съобщиха от кипърското европредседателство, пише БНР. Още: ЕС си постави срок докога да пребори бедността

Нито едно дете да не бъде изоставено

Европейската конференция, озаглавена: "Нито едно дете да не бъде изоставено", е първата на високо ниво, след като в началото на месеца Европейската комисия обяви новия социален пакет на ЕС. Той включва първата европейска стратегия за борба с бедността, както и укрепването на Европейската гаранция за децата, която ще е във фокуса на дискусиите в Никозия.

Прилагането ѝ изисква страните членки да подкрепят децата в нужда, като им осигурят безплатен и ефективен достъп до образователни и здравни услуги, грижи и социална защита, така че "никое дете да не бъде лишено от основни стоки и услуги поради социални или икономически неравенства", подчертаха от кипърското европредседателство.

В конференцията участват министри, висши политици от ЕС, водещи експерти, представители на гражданското общество и Детския парламент.

Целта на обсъжданията е да се насърчат превантивни политики и интегрирани подходи за справяне със социалното изключване на децата и подобряване на благосъстоянието им в целия ЕС.

