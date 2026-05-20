Футбол за рекордни милиарди: ФИФА превърна Мондиал 2026 в машина за пари

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Все още не е изиграна нито една секунда футбол, но Световното първенство през 2026 година вече е огромен успех за ФИФА - финансово, разбира се. Мондиал 2026 се очертава да бъде най-мащабното в историята, като броят на отборите ще се увеличи до 48, в сравнение с 32 през 2022 г. Президентът на ФИФА Джани Инфантино вече определи турнира като "най-великото събитие, което човечеството някога е виждало", а за подобен мащаб подобава и голяма награда. Така Световното първенство, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, със сигурност ще бъде най-доходоносното състезание в историята на спорта.

Финансовият фактор на Мондиал 2026

През последните няколко години ФИФА повиши прогнозите си за приходите, като в най-новия финансов отчет се посочва, че световната футболна федерация ще спечели 13 милиарда долара от четиригодишния цикъл, който ще завърши с турнира това лято, като почти 9 млрд. долара от тях ще бъдат реализирани през тази година. За сравнение, Олимпийските игри в Париж през 2024 година генерираха 5,24 млрд. долара. Ето и откъде ще дойдат колосалните приходи в касата на международната футболна асоциация.

Източниците на приходи

Продажбата на глобални телевизионни права е най-големият източник на приходи за ФИФА, като прогнозираните цифри от договори за излъчване се очаква да се увеличат от 3,4 млрд. долара в Катар и 3,1 млрд. долара в Русия четири години по-рано. Спорното решение на ФИФА да разшири Световното първенство от 32 на 48 отбора очевидно е изиграло важна роля в този растеж, тъй като с увеличаването на броя на мачовете от 64 на 104, организацията просто разполага с много повече съдържание, което да продаде на телевизионните оператори, а часовете на начало на мачовете също са по-атрактивни за най-доходните пазари в Северна Америка и Европа, отколкото беше преди четири години.

На второ място по стойност за ФИФА след договорите за излъчване са продажбите на билети и хотелиерските услуги, които възлизат на около 3 млрд. долара - най-големият двигател на растежа от 950 млн. долара, реализирани от мачовете в Катар. Отново огромният брой мачове и търсенето, подхранвано от големия северноамерикански пазар, са били ключови, и затова ФИФА си позволи да превиши границите на цените на билетите.

Именно цените на билетите и източниците на приходи на ФИФА породиха сериозно недоволство във футболния свят. Съгласно новата динамична система за ценообразуване на ФИФА цените на билетите варират в зависимост от търсенето. Някои фенове съобщиха, че цените на билетите са се увеличили повече от десетократно в сравнение с турнира през 2022 г. Въпреки възмущението, търсенето за тазгодишното Световно първенство по футбол очевидно остава високо. Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че организацията е получила около 508 милиона заявки за седемте милиона билета, предлагани за 104-те мача на турнира. ФИФА също се възползва от огромното търсене от страна на търговски партньори и спонсори, което ще донесе рекордните 2,7 млрд. долара, плюс още 670 млн. долара от лицензионни сделки.

Къде отиват парите?

Като организация с нестопанска цел ФИФА заявява, че ще реинвестира поне 11,67 млрд. долара от своите 13 млрд. долара приходи "за насърчаване на развитието на футбола в световен мащаб", което представлява 20-процентно увеличение спрямо настоящия цикъл, макар че начинът, по който се разпределят тези средства, е спорен. Най-големият разход на ФИФА е свързан с организирането на турнири, като бюджетът за всичките им състезания през последните четири години възлиза на 7,6 млрд. долара, от които Световното първенство през 2026 г. е далеч най-скъпото - 3,8 млрд. долара, като тази цифра включва всички оперативни разходи и наградните фондове.

Припомняме, че миналата година ФИФА обяви, че увеличава наградния фонд с 50% спрямо този в Катар до 727 млн. долара, като всеки от 48-те отбора първоначално трябваше да получи поне 10,5 млн. долара, а победителите - 50 млн. долара. Това породи известно недоволство сред страните заради прогнозираните им плащания и опасенията, че ще загубят пари от турнира. По тази причина ФИФА реши да увеличи фонда за награди и участие. От централата обявиха увеличение на плащанията с 15%, като общият фонд вече възлиза на 871 млн. долара, а на всички 48 държави вече е гарантирано, че ще получат по 12,5 млн. долара. Шампионът ще бъде възнаграден с 53,5 млн. долара (спрямо 42 на Мондиал 2022). Неговият подгласник ще получи 36,5 млн. долара, а за последното място в призовата тройка ще се полагат 32,5 млн. долара. Тези плащания са предназначени да покрият част от разходите, свързани с квалификациите и подготовката за четиригодишния спортен турнир, включително пътувания, тренировъчни съоръжения и възнаграждения на персонала, и се очаква да бъдат особено значими за отбори извън традиционните сили в спорта.

"Големият печеливш"

Един човек, който ще присъства на преден план през цялото време, разбира се, е Инфантино, който също ще бъде един от безспорните "печеливши" в САЩ. Финансовият отчет на ФИФА за 2025 г., разкри, че годишният бонус на президента се е увеличил от 2 млн. долара на 3 млн. долара миналата година благодарение на успеха на Световното клубно първенство по футбол, като общата му заплата достигна 6 млн. долара. Най-сигурният залог за Мондиал 2026 вероятно е, че тази цифра ще се увеличи през тази година. Така излиза, че ФИФА ще придобие рекордни приходи от турнира тази година, но истинската цена ще бъде платена от феновете...

Автор: Дария Александрова

