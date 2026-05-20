План на САЩ и Израел кой да управлява Иран се е провалил зрелищно

20 май 2026, 6:38 часа 2906 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Със старта на втората война срещу Иран в рамките на по-малко от година, Израел и САЩ са имали план кой да стане новият ирански лидер, но в крайна сметка той се е провалил. Това пише The New York Times, като разкрива подробности за плана. Накратко - целта на Тел Авив и Вашингтон е била иранският президент Махмуд Ахмадинеджад да се превърне в де факто новия аятолах на Иран.

Планът на Израел и САЩ е бил в две фази - първо, аятолах Али Хаменей да бъде свален от власт като бъде убит и Ахмадинеджад да заеме мястото му. За целта, освен прецизният въздушен удар, с който беше убит Хаменей, беше нанесен и такъв удар по дома на Ахмадинеджад, но не с цел той да бъде елиминиран, а да му бъде позволено да излезе от домашен арест и да може да поеме властта в образувалия се вакуум след елиминирането на Хаменей. Оказа се обаче, че Хаменей е подготвил вариант какво да се прави, ако бъде убит - и Ахмадинеджад бързо се дистанцира от плана на Тел Авив и Вашингтон.

Иначе дългоочакван положителен резултат в преговорите да има мир между САЩ и Иран няма. Медиаторите казват, че преговорите между САЩ и Иран са постигнали малък напредък, като двете страни все още са далеч една от друга в позициите си, предаде The Wall Street Journal.

Иран продължава да настоява за прекратяване на военните действия, премахване на санкциите и връщане на замразените му в чужбина активи, както и да контролира движението в Ормузкия проток, като същевременно отхвърля ключови искания на САЩ за спиране на ядрената си програма.

Ивайло Ачев
