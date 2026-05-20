Тръмп записа нов политически успех, с който контролира още повече Републиканската партия (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп записа важна политическа победа, след като подкрепяният от него кандидат на републиканците спечели номинацията за изборите за Камарата на представителите в Конгреса през ноември. Става въпрос за Ед Галрейн. Галрейн успя да победи опонента си Томас Маси с малко под 8000 гласа разлика в надпревара, която се превърна в най-разточителната в историята на Кентъки - сега обаче Галрейн трябва да се пребори и с кандидата на демократите.

Тръмп лично избра и подкрепи Ед Галрейн, чиято победа демонстрира влиянието на президента върху избирателите на Републиканската партия и нарастващото разочарование от противопоставянето на Маси на Тръмп. През последните седмици няколко други републиканци бяха победени от подкрепените от Тръмп претенденти, включително сенатор Бил Касиди в Луизиана и няколко сенатори от щата Индиана, които му се противопоставиха по въпроса за преразпределението на избирателните райони.

Маси, който е в Конгреса от 2012 г., беше един от най-отявлените опоненти на Тръмп. Той настояваше за публикуване на досиетата на Джефри Епстийн, критикуваше войната в Иран и гласуваше против американската помощ за Израел и гласуваше против законодателни инициативи на Тръмп в данъчната сфера. Въпреки това той се опита да убеди избирателите, че могат да бъдат и за него, и за Тръмп. Но милиардерът постоянно го хулеше с публикации в социалната си мрежа Truth Social. Сега милиардерът каза за загубилия: "Беше лош човек, заслужаваше да загуби".

След като загуби, Маси иронично посочи, че пробвал да поздрави Галрейн, обаче той бил в Тел Авив. Освен това Маси загатна, че може да опита да се бори за номинацията на републиканците за президентските избори през 2028 година. "Разпалихме нещо. В тази страна има копнеж за някой, който ще гласува за принципите, а не за партията", каза Маси в речта си, която продължи над 20 минути. Той също така критикува непоколебимата вярност към Тръмп в Конгреса: "Ако законодателната власт винаги гласува накъдето и да духа вятърът, тогава имаме управление на тълпата. Но ако конгресмените следват конституцията, "имаме република".

Галрейн произнесе по-кратка, по-сдържана реч на победното си парти в Ковингтън, където първо благодари на Тръмп, който посети Кентъки през март, за да му помогне. Галрейн, бивш военноморски тюлен, се кандидатира с аргумент колко силна военна служба е имал и като знак за лоялност към Тръмп, и обвини Маси, че е изоставил Тръмп и партията. Той е фаворит за спечелване на общите избори срещу демократката Мелиса Стрейндж в Кентъки, традиционно щат на републиканците.

Отделно, републиканците в Кентъки избраха конгресмена Анди Бар за свой номиниран, който да замени Мич Макконъл, дългогодишния лидер на републиканците в Сената на САЩ. В състезание, представляващо смяна на партийния караул от поколение на поколение, Бар, който беше подкрепен от Тръмп, победи Даниел Камерън, бивш главен прокурор на щата, който заложи на християнството като "влекач" по време на кампанията.

