Старт на матурите: Ясен е вариантът за изпита по БЕЛ

Над 53 000 зрелостници се явяват на днешната първа задължителна матура по български език и литература. Тя ще се проведе в близо 800 училища в страната, а началото е от 8:30 часа. Преди минути беше изтеглен изпитният вариант за последната задача, в която учениците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Той беше изтеглен от журналиста на Нова телевизия Анна Карадакова, която изтегли вариант № 8. Изпитният вариант беше генериран от близо 6 млн. комбинации.

По-късно стана ясно, че темата за интерпретативното съчинение на днешната задължителна матура по български език и литература е "Пътят към себе си" по произведението "Песента на колелетата" на Йордан Йовков, научи Actualno.com от свои източници. Другият избор, който зрелостниците имат за последната 41-ва задача, е есе на тема "Авторитете днес".

Какво се крие зад този вариант № 8, кой е авторът за съчинението и какви са темите ще се разбере по-късно. От МОН ще обявят темите след 12:30 часа.

Матурата включва 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Максималният брой точки от изпита е 100. Тази година няма промяна във формата и съдържанието на матурите. Единственото изменение е техническо и е по отношение на бланката с личните данни на учениците. Тя вече е част от самата изпитна работа и не се налага да бъде отделяна в малък плик, както бе досега.

Новост е и това, че служебните бележки за допускане до матурата вече са не само на хартия. Учениците могат да ги покажат на смартфоните си.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега, ще могат да се коригират само технически грешки.

Остава и възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на държавните зрелостни изпити при желание от страна на зрелостника. Този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи за целите на кандидатстване във висше училище, обясниха от образователното министерство.