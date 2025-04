Вулканът Килауеа на Хаваите изригва от два отвора (ВИДЕО)

Вулканът Килауеа на Хаваите изригва от два отвора. Настоящият период на активност започна на 16 април и оттогава се наблюдават 18 изригвания, съобщи британския новинарски канал Sky News. Хавайската вулканична обсерватория обяви, че фонтаните от лава са достигнали височина над 650 фута в южния отвор и повече от 160 фута от северния отвор.Преди да се образува драматичният фонта от лава, от обсерваторията съобщиха, че периодичното пръскане е започнало в северния отвор, предаде Fox weather.

Hawaii’s Kilauea volcano began shooting lava hundreds of feet into the air during its latest eruption on Tuesday, April 22.

According to the US Geological Survey, lava soared more than 650 feet high. Kilauea’s ongoing period of activity began on April 16. pic.twitter.com/moYAqlSbaZ