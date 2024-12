Фонтан от лава: Един от най-активните вулкани на земята с мащабно изригване (ВИДЕО)

Вулканът Килауеа на Хаваите, който е един от най-активните на Земята, изстреля струи разтопена лава към небето по време на грандиозно изригване, пише Al Jazeera. Вулканът се намира на Големия остров на Хаваите, като започна да изхвърля свежа лава около 02:00 часа местно време (12:00 GMT), според Хавайската обсерватория за вулкани, допълва BBC. Вулканичната дейност в момента е ограничена до ограничена зона на Националния парк Хавайски вулкани.

До 5:30 сутринта 500 акра лава покриха дъното на калдерата, голям басейн, който се образува, когато вулкан изригне и се срути.

„Времето е доста вълнуващо. Това е наистина голямо, мащабно изригване“, каза Кен Хон, главният учен в Хавайската вулканична обсерватория на USGS, в чат на живо. „Беше доста бързо начало за едно от тези изригвания. Това е петото изригване, което имаме в района на върха на Килауеа от декември 2020 г.“, каза той, добавяйки, че потоците от лава вече са покрили езеро от лава от 400 акра, което започна през 2020 г. Между 15:00 и 16:00ч. вулканичната активност започна значително да се забавя, казаха учени, допълва CNN.

Властите казват, че няма непосредствена опасност за жителите. Те предупредиха, че най-непосредствената заплаха е вулканичният смог, който може да достигне обитаемите райони надолу по вятъра. ОЩЕ: Заваля сняг на Хаваите (ВИДЕО)

Hawaii’s Mount Kilauea, one of the most active volcanoes on Earth launched jets of molten lava skywards during a spectacular eruption. pic.twitter.com/TSdlXq8ffo