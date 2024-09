Въоръжен отвлече пътнически автобус в Лос Анджелис, има загинал (ВИДЕО)

Един човек загина при отвличане на пътнически автобус в Лос Анджелис.

Нападателят отвлече автобуса и взе пътниците за заложници, един от които застреля. Въоръженият мъж е задържан от специалните части, след като органите на реда успяха да спрат автомобила с помощта на шипове на пътя.

A hijacking of a passenger bus in Los Angeles left one person dead



The attacker hijacked the bus and took the passengers hostage, one of whom he shot dead.



The armed man was detained by special forces: the law enforcers managed to stop the vehicle with the help of spikes on… pic.twitter.com/XxDMRmwcUE