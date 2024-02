"Заветът за смелостта му ще живее чрез Юлия и Даша": Байдън се срещна с вдовицата и дъщерята на Навални (СНИМКИ)

"Днес се срещнах с Юлия и Даша Навалная – близките на Алексей Навални – за да изразя съболезнованията си за опустошителната им загуба. Заветът за смелостта на Алексей ще продължи да живее в Юлия и Даша и в безбройните хора в цяла Русия, борещи се за демокрация и права на човека", написа Байдън след разговора си с тях.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3