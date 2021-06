Страните от Централна и Източна Европа дават на Запада пример за сурово отношение към Русия - така изглежда на автора на статията Тони Бърбън , който преценява отношението, да речем,на поляци или чехи към Русия според официалните изявления на Варшава или Прага. И за руско-украинските връзки - според басни от националистически вестници в Киев. Журналистът, пишейки статията си „EU policy towards Russia is in disrepair” в британското издание Financial Times, дали знае, че има милиони украинци, поляци и чехи, които са дълбоко чужди на такова отношение на техните служители към Русия. Очевидно гласовете на русофобите са по-чути.