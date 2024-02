Казусът "Украйна": Байдън търси как да прехвърли горещия картоф?

Например, когато се чу, че украинският президент Володимир Зеленски може да уволни командващия въоръжените сили Валерий Залужни, заместник-държавният секретар на САЩ по политическите въпроси Виктория Нюланд, която отговаря пряко за политиката на САЩ и НАТО в Украйна, се втурна към Киев.

Няма снимки с Нюланд и Зеленски. Тя информира медиите, застанала отвън пред набързо сглобена маса с няколко микрофона върху нея.

Защо Нюланд спешно се втурна към Киев? Почти със сигурност Белият дом ѝ е казал да отиде там незабавно, в случай че нещата в Киев се усложнят. Изглежда е имало истинско безпокойство, че Залужни може да обърне армията и да я използва, за да свали Зеленски.

Казусът "Залужни"

Досега Залужни не е направил никакъв ход. Той все още може, така че се предполага, че Нюланд е била в Киев, за да говори повече със Залужни, отколкото със Зеленски. Няма публичен запис за среща, но изглежда, че нейната работа е била да успокои Залужни и да му предложи стимули да се „държи прилично”.

Вашингтон не казва нищо обширно официално за смяната на военната охрана в Киев. Според Белия дом това е "вътрешен украински" въпрос и Вашингтон няма какво да им каже.

Няма някаква изненада в касирането на Залужни. Някой трябва да поеме вината за провала на т. нар. контранастъпление на Киев и загубата на милиарди долари в американско оборудване и доставки.

Също така не е изненада, че сега нещата се влошават, тъй като Украйна скоро ще се изправи пред загубата на Авдеевка, а опасността руснаците да пробият и другаде по фронта расте.

Както беше отбелязано сега ситуацията с живата сила на Киев е ужасна и липсата на оръжия означава, че е ограничен в това, което може да се надява да направи.

За да привлече мъже и жени в армията, Киев прибягва до непопулярни мерки.

Зеленски няма да преговаря с Русия, защото Вашингтон се противопоставя на всякакви преговори, виждайки ги като потенциално поражение за НАТО. Резултатът би бил изнервящ за НАТО и отрезвяващ ръководството на Вашингтон.

Руска офанзива?

Но как може Киев да се задържи, ако Русия действително организира нова голяма военна офанзива в Украйна?

Но как може Киев да се задържи, ако Русия действително организира нова голяма военна офанзива в Украйна?

Вероятната офанзива се очаква, защото Путин се нуждае от нея, за да затвърди следващия си мандат като президент. Изборите са насрочени за 17 март и преизбирането на Путин е много вероятно, защото той е потиснал всяка истинска опозиция. Освен това Путин се нуждае от подкрепата на руската общественост и победните избори са съдбоносно важни.

Това поставя Киев в ужасно затруднение. Ако има истински руски пробив през сегашната линия на съприкосновение, изтласквайки украинските сили назад, ще бъде почти невъзможно за правителството на Зеленски да оцелее в Киев.

При такива обстоятелства вече има индикации за планове за преместване на украинското правителство на запад, вероятно в Лвов, който е близо до полската граница. Откъм Варшава се чува, че поляците може да използват близката си противовъздушна отбрана за защита на Лвов.

При такива обстоятелства вече има индикации за планове за преместване на украинското правителство на запад, вероятно в Лвов, който е близо до полската граница. Откъм Варшава се чува, че поляците може да използват близката си противовъздушна отбрана за защита на Лвов.

Защо биха казали това? Подготвят ли план за задържане на руснаците чрез използване на полски Patriot и други средства за противовъздушна отбрана и дори изпращане на полски бригади, подсилени с други средства на НАТО?

Всеки, който погледне картата, трябва да осъзнае, че единственият начин НАТО да „нахлуе“ или „подкрепи“ правителство на Зеленски е, ако това се направи близо до границата с Полша.

Това е достатъчно далеч от руските ракети, така че ще бъде трудно за Русия да се справи с тази зона, освен ако, разбира се, няма де факто или де юре разпадане на Украйна, при което западната част остава донякъде независима, докато останалата част е подчинена на каквито и да е договорености, които руснаците решават да наложат.

Преместването на украинското правителство в Лвов и оказването на подкрепа от Полша и Обединеното кралство (никой друг няма вероятност да допринесе с нещо повече) би спечелило време за Байдън, въпреки че крайният резултат ще бъде война в част от Европа (Полша, балтийските държави), или ще стане патова ситуация, която Русия и НАТО приемат.

Байдън се освобождава от примката за момента, ако този сценарий се осъществи, но дори в средносрочен план това е стратегическа катастрофа. Байдън, разбира се, е наясно, че не се нуждае и не може да преживее друга катастрофа като тази в Афганистан, пише The Аsia Times (един от най-големите азиатски вестници, базирани в Хонконг - през 2006 година The New York Times го описа като един от най-влиятелните англоезични вестници в Азия).

Британският ентусиазъм за война се дължи на натиска от Вашингтон. Добре е да запомните, че британската армия е недостатъчно финансирана и непопълнена. Това оставя впечатлението, че британският ентусиазъм за война е просто фалшива новина, целяща по някакъв начин да изплаши руснаците. По-голямата част от политиката на Вашингтон по отношение на Украйна се основава на преувеличаване на стойността на американските оръжия и способности за координация, както и на самозалъгване, че Русия ще се оттегли от бойното поле.

Всеки поглед върху руската история, датираща от Наполеон, би трябвало да подскаже, че Русия няма да отстъпи.

През 2014 година Нюланд почти създаде катастрофа с пълната подкрепа на екипа Байдън-Обама. Тъй като засега няма противотежест в Съединените щати или сред държавите от НАТО, бедствието ще се удължи. Вашингтон ще продължи да рискува с война в Европа, дори ядрена, за да се опита да спаси бедствието, което сам е причинил.

* Автор: Стивън Брайън

Превод: Ганчо Каменарски