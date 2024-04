Мнение: Иран направи огромна грешка и се провали, но Израел не трябва да отвръща със сила

Сега трябва да има мащабна, устойчива, глобална инициатива за изолиране на Иран – не само за да го възпира от повторен опит за подобна авантюра, но и за да даде причина на Израел да не отвръща автоматично с военни действия. Това също би било сериозна грешка. Иран има регионална мрежа и освен САЩ, Израел се нуждае от регионален съюз, за да го възпира в дългосрочен план.

Така че трябва да има големи дипломатически и икономически последици за Иран и страни като Китай най-накрая трябва се активизират: когато Техеран изстреля всички тези дронове и ракети, той не можеше да знае, че на практика всички те ще бъдат прехванати. Все пак някои бяха свалени чак над Йерусалим, а от кадри се вижда, че ракета можеше да удари джамията Ал-Акса, една от най-свещените ислямски светини. Друга можеше да порази израелския парламент или многоетажна жилищна сграда, причинявайки огромни жертви.

Footage of an Israeli Sa'ar 6 class corvette launching a C-dome interceptor from Eilat Bay, with an interception just a few seconds later. pic.twitter.com/IPFhIZlVU9