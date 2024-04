Израел отвърна на "Хизбула", мисли как да постъпи с Иран (ВИДЕО)

"Преди малко бойни самолети на ВВС атакуваха значителен обект за производство на оръжия на терористичната организация Хизбула, в района на Наби Шит в дълбините на Ливан", се казва в съобщението.

Междувременно в социалните мрежи се носят слухове, че един от ударите е поразил жилищна сграда в района на Сарин, вследствие на което има ранени цивилни. Това обаче все още не е потвърдено от официален източник.

‼️🇮🇱🇱🇧 The Israeli Air Force carried out strikes on the outskirts of Baalbek in eastern Lebanon - Al Mayadeen



▪️One of the strikes hit a residential building in the Sarin area; there were wounded among civilians.

▪️The second blow was struck on the city of Nabi-Shit.

