Оценка от САЩ: Дроновете над Кремъл са руска инсценировка (ВИДЕО)

ОЩЕ: То покушения, то дронове, то някакви гъски ги бомбардираха

Защо случилото се е руска инсценировка? От ISW обръщат внимание на няколко сигнала, които го подсказват. На първо място, усилената кампания по осигуряване на ПВО отбрана на ключови места специално в Москва, при това в няколко кръга: От какво се страхува Путин: Ракетна система се появи на покрива на руското военно министерство (ВИДЕО). Затова и от ISW считат, че крайно невероятно два дрона да стигат толкова лесно до Кремъл и единият да бъде взривен над един от куполите, при това така, че да бъде хванат от камери от различни ъгли. Ако това е пропуск на руската ПВО отбрана, а не инсценировка, значи е голям срам, категорични са от ISW. Според американските анализатори обаче това не е така, защото Кремъл е имал моментален отговор и твърд наратив за обвинение на Украйна, без объркване или сигнали на паника, а това категорично подсказва, че ударът не е бил неочакван.

За ISW случилото се е нарочно направено точно преди Деня на победата (9 май), за да се подчертае колко важна за оцеляването на Русия е войната в Украйна и спечелването ѝ. Възможно е това да стане и оправдание да се ограничат още или изцяло да се отменят празничните военни паради за 9 май, смятат американските анализатори. Отделно, руски националисти и военни блогъри вече поискаха ескалация на войната заради случилото се – пример е Игор Гиркин: Жестоки подигравки за удара с дрон по Кремъл от бившия ДНР министър Игор Гиркин

Според ISW, Кремъл може да подготвя още диверсии, с които да засили консолидацията в Русия за войната в Украйна – например в Брянск: Руската армия готви провокация в Брянск, раздадени са стотици украински униформи

A Ukrainian soldier shows what is left of a Wagner PMC assault group that tried to reach Ukrainian positions in Bakhmut. pic.twitter.com/E0xLGQUdH3